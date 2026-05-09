「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル進出決定！

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沖縄バスケットボール株式会社


　本日、ウィングアリーナ刈谷で行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルにてシーホース三河に勝利し、セミファイナル進出が決定しました。セミファイナルの出場は8大会連続8回目となります。


　セミファイナルの対戦相手は、宇都宮ブレックスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズの試合結果をもって決定します。また、名古屋Dが勝ち上がった場合には、沖縄サントリーアリーナにてセミファイナルが開催されます。



　皆さまとの強い絆「団結の力」を胸に、ファイナルの切符を懸けて全力で戦い抜きます。引き続き、キングスへの応援をよろしくお願いします。



■セミファイナル試合概要


＜名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝ち上がった場合＞


会場：沖縄サントリーアリーナ


・GAME1　5月15日(金) 19:00 TIP-OFF


・GAME2　5月16日(土) 17:05 TIP-OFF


・GAME3　5月18日(月) 19:35 TIP-OFF


※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。



▽ホーム開催時のチケット概要について


https://goldenkings.jp/news/detail/id=25547



＜宇都宮ブレックスが勝ち上がった場合＞


会場：日環アリーナ栃木


日程：


・GAME1：5月16日(土) 17:05 TIP-OFF


・GAME2：5月17日(日) 17:05 TIP-OFF


・GAME3：5月18日(月) 19:05 TIP-OFF


※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。





　アウェー開催となった場合は、試合をメガビジョンにて『ライブ上映』する「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」を開催します。詳細は下記ページをご覧ください。



▽「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要のお知らせ


https://goldenkings.jp/news/detail/id=25546