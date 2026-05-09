「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナル進出決定！

沖縄バスケットボール株式会社

本日、ウィングアリーナ刈谷で行われた「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルにてシーホース三河に勝利し、セミファイナル進出が決定しました。セミファイナルの出場は8大会連続8回目となります。

セミファイナルの対戦相手は、宇都宮ブレックスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズの試合結果をもって決定します。また、名古屋Dが勝ち上がった場合には、沖縄サントリーアリーナにてセミファイナルが開催されます。

皆さまとの強い絆「団結の力」を胸に、ファイナルの切符を懸けて全力で戦い抜きます。引き続き、キングスへの応援をよろしくお願いします。

■セミファイナル試合概要

＜名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝ち上がった場合＞

会場：沖縄サントリーアリーナ

・GAME1 5月15日(金) 19:00 TIP-OFF

・GAME2 5月16日(土) 17:05 TIP-OFF

・GAME3 5月18日(月) 19:35 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

▽ホーム開催時のチケット概要について

https://goldenkings.jp/news/detail/id=25547

＜宇都宮ブレックスが勝ち上がった場合＞

会場：日環アリーナ栃木

日程：

・GAME1：5月16日(土) 17:05 TIP-OFF

・GAME2：5月17日(日) 17:05 TIP-OFF

・GAME3：5月18日(月) 19:05 TIP-OFF

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

アウェー開催となった場合は、試合をメガビジョンにて『ライブ上映』する「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」を開催します。詳細は下記ページをご覧ください。

▽「ビューイングイベントin沖縄サントリーアリーナ」 開催概要のお知らせ

https://goldenkings.jp/news/detail/id=25546