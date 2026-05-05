母の日ギフトも「花より団子」。 お母さんの心ほどける「甘いひととき」をギフトで贈る「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 スイーツ・和菓子編 TOP10」を発表！お花以外の洋菓子・和菓子をランキング化

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母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日ギフト商戦における最新動向として、洋菓子・和菓子に特化した「母の日ギフト売れ筋ランキング2026 スイーツ・和菓子編 TOP10」を発表しました。

2026年の母の日は、「確実に喜ばれるものを選ぶ」傾向が一段と強まり、その中心にあるのが“食べてなくなる＝消えもの”のスイーツギフトです。

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 スイーツ・和菓子編 TOP10

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母の日ギフトも「花より団子」。お母さんの心ほどける「甘いひととき」を贈る

母の日.meが実施した母の日に関するアンケート調査（https://hahanohi.me/mothers-day-survey/）によると、「今年の母の日に贈りたいもの」は「食品・グルメ」が26.1％で最多、次いで「スイーツ」も高い支持を集めています。

これらを合わせた“消えもの”は全体の6割以上を占め、「気を遣わせない」「好みに左右されにくい」ギフトが主流となっていることが明らかになりました。さらに「プレゼント選びを負担に感じる層」が約6割にのぼることから、“外さない・迷わない”選択肢としてスイーツが選ばれています。単に満足度が高いだけでなく、日常に“ほっとする時間”を届けられる点が評価され、今年は「甘いひととき＝心のリカバリー」という価値が強まっています。

■2026年のトレンドは「甘さ×安心感×特別感」

スイーツギフトが選ばれる3つの理由

- 食べてすぐ満足できる“わかりやすさ”ケーキや焼き菓子、フルーツ、和菓子などは届いてすぐ楽しめるため、ギフトとしての満足度が高く、幅広い世代に受け入れられます。

- 気を遣わせない“消えもの”食べればなくなるため保管の負担がなく、心理的な気遣いを減らせる点が支持されています。

- 見た目の華やかさと“ご褒美感”フラワーギフトに代わる華やかさとして、デザイン性の高いスイーツや季節感のある和菓子が人気。“自分では買わない少し良いもの”が選ばれる傾向が強まっています。

【2026年度】母の日に関するアンケート調査

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「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

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母の日ギフト売れ筋ランキングTOP10 スイーツ・和菓子編

【1位】上品ギフト！四季の十二撰 ひとくち上生菓子詰合せ

楽天グルメ大賞を3度受賞した、人気の定番和菓子。ひと口サイズで上品かつ繊細な可愛らしさが魅力の生菓子を、色とりどりに12個詰め合わせた贅沢なセットです。見た目の華やかさとやさしい味わいで、特別なひとときを演出。さらに、母の日らしい可愛らしい桃色の風呂敷包みで届けられる点も嬉しいポイントです。

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店舗名：パーソナルギフト 風味絶佳.山陰

価格：3,480円

【2位】”ひとくちで心ほどける” 母の日限定 六撰

ひとつひとつ職人が手作りした練り切りは、季節感あふれる可愛らしいデザインで、見て楽しみ、食べてやさしい味わいが魅力。個包装で贈りやすく、上品な甘さの餡が口の中で広がります。目でも楽しめる華やかさと、心ほどける美味しさを兼ね備えた、感謝の気持ちを伝える母の日ギフトです。

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店舗名：菓匠むら里 和菓子スイーツギフト

価格：3,280円

【3位】フルーツわらび餅入り 3層デザート ジュレパフェ

フルーツわらび餅入りのジュレ、ヨーグルトゼリー、果実ソースが重なった贅沢な3層仕立てで、ひと口ごとに異なる食感と味わいが楽しめる新感覚スイーツです。彩り豊かな見た目はギフトにも最適で、涼しげな口当たりも魅力。見て楽しく、食べて美味しい、感謝の気持ちを伝える母の日にふさわしい贈り物です。

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店舗名：コードシーギフトセレクション

価格：3,188円～

【4位】母の日の華やか和栗のモンブラン

華やかさと食べやすさを兼ね備えたスイーツギフトは、母の日に人気の“消えもの”ギフト。個包装で少しずつ楽しめるため、日常の中で手軽に贅沢な時間を過ごせるのが魅力です。和洋の味わいをバランスよく楽しめる詰め合わせは、幅広い年代に喜ばれやすく、「気を遣わせない」贈り物としても最適。感謝の気持ちをやさしく伝えられる母の日にぴったりの一品です。

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店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

【5位】高級抹茶ロールケーキ 320g×1本

老舗のお茶屋が手がける本格抹茶ロールケーキは、上質な抹茶の香りとコクが楽しめる贅沢なスイーツギフト。しっとりとした生地と上品な甘さのクリームが絶妙に調和し、特別なひとときを演出します。見た目の高級感もあり、感謝の気持ちをしっかり伝えられる、母の日にふさわしいご褒美スイーツです。

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店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,320円

【6位】まるで花束クレープギフト

見た目も可愛く、まるで花束のように仕上げられた「花束クレープ」は、母の日にぴったりのスイーツギフト。もっちりとした生地にクリームやフルーツを包み込んだ手作りクレープは、見た目の華やかさと満足感のある味わいが魅力。花束のようなデザインで、開けた瞬間に笑顔を引き出します。食べ比べも楽しめる人気セットです。

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店舗名：シュシュクレープギフトショップ

価格：3,990円～

【7位】果実の宝石箱 フルーツ ミックスコンポート

色とりどりのフルーツを閉じ込めた、まるで宝石箱のように美しい瓶入りゼリーギフト。シロップ不使用で素材本来の甘さを活かしたヘルシーな味わいが魅力です。みずみずしい果実の食感と見た目の華やかさで、贈った瞬間から特別感を演出。常温保存で日持ちするため贈りやすく、感謝の気持ちを伝える母の日にぴったりのスイーツギフトです。

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店舗名：ふみこ農園

価格：3,180円～

【8位】特別な母の日に 華やかデコレーションケーキ

華やかなお花をイメージした可愛らしいデコレーションが魅力のいちごフラワーケーキ。ふんわりスポンジに甘酸っぱい苺とクリームを重ね、冷凍で届くので好きなタイミングで楽しめます。2～3人でちょうど良い4号サイズで、特別感もありながら気軽に贈れるのが嬉しいポイント。お母さんへ「ありがとう」と一緒に、甘く幸せなひとときを届ける母の日ギフトにぴったりの一品です。

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店舗名：おいもや

価格：4,680円～

【9位】奇跡の口どけ ルタオ ドゥーブルフロマージュ4号

コクのあるベイクドチーズと、なめらかなレアチーズの2層が口の中で一体となってとろける贅沢な味わいが魅力。北海道産生クリームと厳選チーズを使用した上品な甘さで、幅広い世代に愛される一品です。ルタオを代表する看板スイーツとして高い人気を誇り、母の日の特別な時間を彩るご褒美ギフトにぴったりです。

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店舗名：LeTAO（小樽洋菓子舗ルタオ）

価格：3,980円

【10位】8種のフレーバー 彩果の恵み 生チーズケーキ

1瓶あたり約100億個の乳酸菌を配合した、キレイも元気もサポートするヘルシースイーツがランクイン。ヨーグルトのリッチなコクとほどよい酸味が楽しめるチーズケーキに、みずみずしいフルーツゼリーを重ねた贅沢な2層仕立てで、見た目にも華やかな一品です。8種類のフレーバーを詰め合わせた、おしゃれで特別感のあるギフトセットです。

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店舗名：Morin（もりん）

価格：3,480円～

母の日ギフト売れ筋ランキング2026 スイーツ・和菓子編 TOP10

https://hahanohi.me/mothers-day-food-gift-ranking/

母の日は「甘い時間を贈る日」へ

「2026年の母の日は、“ありがとう”に加えて“ゆっくりしてね”“甘い時間を過ごしてね”というメッセージが重視されています。スイーツギフトは、美味しさという確実な価値に加え、気持ちをやわらかくほどく“体験”を贈れる点が特徴です。特に今年は華やかさ・実用性・安心感を同時に満たす商品が選ばれており、スイーツ・和菓子はその中心的存在となっています。

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「モノを贈る」から「気持ちがほどける時間を贈る」へと進化している点です。スイーツ・和菓子は、「美味しい時間」を届けると同時に、「気を遣わせない」「失敗しない」という安心感を提供できる、新しい母の日ギフトのスタンダードとなりつつあります。2026年の母の日は、「ありがとう」に加えて「少し休んでね」を届ける日へ。“花より団子”の選択が、お母さんの笑顔を最もシンプルに引き出します。

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

母の日.meアンケート調査概要

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：2026年2月16日～3月9日

母の日.me内で統計調査を公開しています。過去との比較が可能です。

https://hahanohi.me/mothers-day-survey/

【母の日.me PV 及び成果件数 調査概要】

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 32,613件、成果報酬成約件数 1,172件

調査期間：2026年4月1日～5月5日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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