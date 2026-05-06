チーム5人全員が“どこでも同じ環境”でプレイできる！「5vs5 チーム合宿・ブートキャンプPCセット」が1日あたり17,400円～提供開始。

株式会社RATEL

プロ機材レンタルサービス「ゴリラレンタル」は、eスポーツゲームタイトルのオフライン練習や合宿等に最適な「5vs5 チーム合宿・ブートキャンプPCセット」の提供を新たに開始いたしました。

昨今のeスポーツシーンの盛り上がりに伴い、プロチームはもちろん、アマチュアチームや学生サークル、さらには社内コミュニケーションの活性化を目的とした企業内eスポーツ部などにおいて、メンバーが1箇所に集まってゲームプレイを行う環境の需要が急増しています。

しかし、いざ合宿やイベントを開催しようとすると、「5人分のハイスペックPCやデバイスをバラバラに手配する手間がかかる」「メンバー間でPCスペックやモニターの性能に差があり、公平な練習ができない」といった幹事様・マネージャー様の大きな悩みが存在していました。

ゴリラレンタルはこうした課題を解決するため、機材手配の労力を極限まで削ぎ落とし、プロ同等の環境を瞬時に構築できる完全パッケージを開発しました。



一瞬の判断が勝敗を分けるタクティカルFPSやMOBAにおいて、PCや機材スペックの差は連携の致命傷になります。

本セットでは、RTX4070搭載のハイスペックゲーミングPCと、ゲーム向けモニターをチーム全員分（5名分）統一してご用意。機材の性能差によるハンデをなくし、純粋な戦術とプレイヤースキルの向上に集中できます。

本商品について

【セット内容】

・PC : Zalman T3 PLUS Core i5-14500 RTX4070

・モニター : KOORUI 24E4

・マウス : Razer cobra gaming mouse

・キーボード : Logicool G213 keyboard

・ヘッドセット : JBL Quantum 100

【セット商品情報】

・レンタル価格： 34,800円 / 日（税込）

・14日間~レンタル価格：17,400円 / 日（税込）

・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/set2583574817

※本パッケージは、5台同時に確保・キッティングして展開する都合上、現時点では【最大1セット（1チーム）限定】でのご提供となっております。

大会シーズンや週末は予約の集中が予想されるため、合宿や社内イベントをご検討の幹事様はお早めのスケジュール確保をおすすめいたします。

Razer cobra ゲーミングマウス

本体重量がわずか58グラムと非常に軽量に設計されているため、長時間の激しい練習でも手首が疲れにくく、素早い視点移動を正確に行うことができます。

有線マウス特有のケーブルの引っかかりを最小限に抑えるゲーミングマウス用ケーブル「Speedflex」を採用しており、シューティングゲーム等における激しいマウス操作にも対応。

【商品情報(単品)】

・ゲーミングマウス「Razer cobra」

・レンタル価格： 550円 / 日（税込）

・14日間レンタル価格：275円 / 日（税込）

・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/Razer%20cobra%20gaming%20mouse

Logicool G213 キーボード

ロジクール独自の「Mech-Domeキー」は、メンブレン方式でありながら通常のキーボードの4倍の反応速度を誇り、反応速度が速い一方でキーの入力音は非常に小さいため、イベント会場や同じ部屋の中で複数人が同時に激しく操作しても打鍵音が周囲の邪魔になりません。

手首の疲れを和らげる一体型のパームレストや、ゲームを中断せずに音量調整などができる専用メディアコントロール機能も搭載されており、長時間のプレイを快適にサポートします。

【商品情報(単品)】

・ゲーミングキーボード「Logicool G213」

・レンタル価格： 990円 / 日（税込）

・14日間レンタル価格：495円 / 日（税込）

・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/Logicool%20G213%20keyboard

JBL Quantum 100

40mm径のダイナミックドライバーと「JBL QuantumSOUNDシグネチャ」を採用しており、微細な足音から迫力ある爆発音までをキレのある音でリアルに再生します。

周囲の音を拾いにくい指向性のあるボイスフォーカスマイクを搭載しており、メンバーが隣同士で密接して座るオフライン環境でも比較的クリアな連携を実現します。

このマイクは瞬時にミュートにしたり、必要に応じて取り外すこともできます。

【商品情報(単品)】

・ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 100」

・レンタル価格： 770円 / 日（税込）

・14日間レンタル価格：385円 / 日（税込）

・商品URL : https://gorilla-rental.jp/products/JBL%20Quantum%20100

ゴリラレンタルについて

ゴリラレンタルは、プロ品質の映像・配信機材を誰でも格安で手軽に使えるレンタルサービスです。

ゲーミングPCやモニター、配信用スイッチャー、マイク、カメラまで幅広く取り揃え、eスポーツ大会や企業イベント、ライブ配信、学園祭など、さまざまな場面で活躍します。

初めての人でも安心できるよう、用途に合わせた機材セットの提案や使い方サポートも充実。一部商品は即日配送にも対応し、必要なときだけ必要な機材を利用できます。

【サービス概要】

・サービスURL : https://gorilla-rental.jp/

・お問い合わせ : support@gorilla-rental.jp

・営業所 : 〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル

・決済方法 : 請求書払い / クレジットカード(VISA・マスター・JCB)