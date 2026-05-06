現役生特化総合型選抜コーチ、120名合格目標を掲げリブランディング～スローガン「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」に込めた思い

スタディチェーン株式会社

「受験に必要なことは、実はシンプルだ」--この信念から生まれたスローガン「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」を掲げ、現役生特化総合型選抜コーチはリブランディングを実施いたします。



スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）は120名合格という目標達成に向け、全力で取り組んでまいります。



■ 現役生特化総合型選抜コーチについて



現役生特化総合型選抜コーチは、志望大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。



■ 120名合格への具体的戦略



現役生特化総合型選抜コーチが掲げる120名合格目標は、以下の3つの柱で達成します。



【柱1：絞り込み型カリキュラム】

各生徒の志望校分析をもとに、合格に必要な学習範囲を最大40%削減。削減した時間を最重要単元の深化に充てます。



【柱2：週次「捨てるレビュー」】

毎週の面談で「今週やらなかったこと・削除できた学習」を記録。無駄の削減を習慣化します。



【柱3：合格者ナレッジの横展開】

過去合格者が「やらなかったこと」データを蓄積・共有し、在塾生の戦略立案に活用します。



スローガン「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」は、この戦略の根幹を一言で表現したものです。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



受験勉強は、やることを増やすゲームではありません。正しい優先順位を見つけ、そこに全力を注ぐゲームです。志望大学の入試は、広く浅くではなく、出題頻度の高い分野を深く仕上げることで突破できます。今回のリブランディングで、私たちはその哲学をより明確に打ち出します。「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」--この言葉に込めた覚悟で、120名合格を2027年3月までに実現してみせます。



■ 今後のスケジュール



・新スローガン「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」に基づく指導体制への移行：即日開始

・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より

・120名合格達成目標期限：2027年3月31日



■ 無料相談について



新スローガン「頑張り方を変えれば、結果が変わる。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://aocoach.jp/genekisei-form



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