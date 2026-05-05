『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』リリース日が6月5日（金）に決定！ 最新PV公開＆「可愛い巫女姿から放たれる力は侮れない」人気キャラ上杉絵梨衣のPVも解禁！
『コード：ドラゴンブラッド』を手掛けたARCHOSAUR GAMES（アーキサウルゲームズ）が贈る、大人気シリーズ最新作『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』（以下、ドラガク）のリリース日が、2026年6月5日（金）に正式決定しました！
本作は、原作3000万部を突破した大ヒット小説『龍族』のストーリーをベースに、人間と竜族が織りなす、千年を超える血の宿命を描く「竜と戦う学院群像劇RPG」です。プレイヤーは、竜を討つ者を育成するカッセル学院の新入生となり、個性豊かな仲間たちと出会い、彼らと共に壮大で刺激的な冒険を繰り広げます。対応プラットフォームはiOS／Androidで配信予定です。
ドラガク絶賛事前登録受付中！ぜひお忘れなく！
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6/5リリース決定！最新PV公開＆RTキャンペーンも同時スタート！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xffUaDX5Z34 ]
リリース日決定を記念して、最新PVを公開しました。本PVでは、カッセル学院に集う個性豊かなキャラクターたちの姿と、壮大な群像劇の世界観が映像で描かれています。
さらに、公開を記念して公式X（旧Twitter）にてリポストキャンペーンを実施中。公式アカウント（@DoragakuJP）をフォローし、該当投稿をリポストすると、抽選で最大５０００円分のアマゾンカードをプレゼント！詳細は公式Xアカウント（@DoragakuJP）をご確認ください。
「カッセル学院ファイル｜覚醒映像ー上杉絵梨衣（CV：関根瞳）」公開
上杉絵梨衣（うえすぎ えりい）が、本作に再び登場。彼女は攻撃型SSRのキャラクターとして、圧倒的な言霊の力を放ちます。前作『コード：ドラゴンブラッド』でも多くのプレイヤーに忘れられない思い出を刻んだ彼女との新たな物語を、ぜひお楽しみに。
『ドラガク』は2026年6月5日（金）にiOS／Android向けにリリース予定です。原作にはないIFルートの展開をはじめ、AIキャラ「ノルマ」によるサポート機能でデイリーも楽にこなせ、高排出率で全キャラクターの獲得も可能。ミニゲームやサブストーリーなど多彩なコンテンツも用意されており、ぜひ自由度の高い学院生活をお楽しみください！
さらに、事前登録特典として、登録者数に応じて、リリース時にダイヤや募集券、限定アイコン、限定称号などの特典をプレゼントいたします。ぜひこの機会に事前登録いただき、リリースをお待ちください！
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