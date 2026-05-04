【バレエアンサンブルガラ2026・関東公演】世界レベルのプロ × 次世代ダンサー × 名作バレエが同時に楽しめる贅沢なプログラム！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ公演・2026

バレエ・ダンス用品のマーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が、バレエアンサンブルガラ2026・関東公演を2026年7月25日(土)に開催します。この公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演で、毎年、夏に開催されています。

バレエアンサンブルガラ公演とは

本公演は、国内外で活躍するプロダンサーとプロの世界を目指している未来のプロダンサーたちが共演するバレエ公演です。アンサンブルはフランス語で「共に、統一、調和」を意味します。プロダンサー・未来のプロダンサーが集い、観客の皆さまと共に素晴らしい時間を共有できる場であるように、という思いが込められています。

本公演では第2部にて、未来のダンサーたちが共演し、本格的でレベルの高い幕物作品に挑戦いたします。プロダンサーとしての一歩を進み始めることのできるよう、プロダンサーも経験を伝承しながら、同じ舞台に出演することで、未来のプロダンサーたちの後押しをいたします。

また第1部では、クラシックバレエの名場面を集めた「バレエガラコンサート・パドドゥ作品」から、海外で活躍するプロダンサーが実際に現地で踊っている「創作・振り付け作品」まで、幅広い作品を上演いたし、本公演に花を添えます。

バレエファンはもちろん、はじめてバレエを鑑賞される方にもおすすめのガラコンサートです。

公演チラシ

公演チラシ_表

公演チラシ_裏

公演概要【関東公演】

公演プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/473_1_8304a9759faa9a37256530426a2a2a98.jpg?v=202605040451 ]

◤第1部プログラム◢

オープニング作品／海外バレエ学校で研鑽を積む未来のダンサーが出演

「チャイコフスキーパドドゥ」より／石井杏奈・中島貴大

「春の水」より／柴垣 未羽・廣瀬 晃太朗

「海賊」第１幕より奴隷のパドドゥ／井上暖深・玉川貴文

「リーズの結婚」よりパ・ド・ドゥ／佐藤真裕加・川上周悟

「パリの炎」より／川西凜空・藤田英知

「アレルキナーダ」よりグランパドドゥ／岡村美歩・森川礼央

「ドン・キホーテ」第3幕よりグラン・パ・ド・ドゥ／榊原百萌奈・小笠原祥真

※作品順不同



◤第2部プログラム◢

マーシャ／山田悠未

王子／楠神貴大

その他 Comingsoon！

第2部にて、未来のダンサーたちが共演し、幕物作品に挑戦いたします。

プロダンサーとしての一歩を進み始めることのできるよう、プロダンサーも経験を伝承しながら、

同じ舞台に出演することで、未来のプロダンサーたちの後押しをします

公演監修紹介

吉田むつき【監修】吉田むつき

元ロシア国立モスクワクラシックバレエ団

／MBDディレクター

青森県弘前市生まれ。

６歳よりクラシックバレエを習う。青山洋子女史に師事。1998年 ボリショイバレエ学校へ留学。ソフィア・ゴロフキナ女史（当時校長）に師事。2000年 ロシア国立モスクワクラシックバレエ団に在籍。国内外の全公演に出演。ロシアでは、バレエ学校入学にそなえた子供の個人指導や、新体操のバレエのクラス、個別のバリエーションなどを指導。

2019年 同バレエ団を退団、現在は日本国内で指導にあたる。同年、スタジオマーティでの指導をスタート。2019年～2023年 K-Ballet school本校にて教師を務める

2023年 マーティ株式会社が運営するバレエ団「マーティバレエダンサーズ」のディレクターに就任。 2023年～2025年 K-Ballet Academyにて教師を務める。

島田久与

【ミストレス】島田久与

元Ajkun Ballet Theater

山梨県甲府市出身

2歳より徳村よし子バレエスクールにてバレエを始める。ふのうまさみ、山本すみれに師事。

2010年 昭和音楽大学短期大学部 バレエコースに入学。小山久美、小山恵美、上之恵民、坂本登喜彦、木村規予香、能美健志らに師事。在学中イギリス・ロンドンへバレエ研修へ参加。Royal Academy of Danceを学ぶ。

2012年 卒業公演にてバランシン作品「Serenade」よりRussian girl、「海賊」花園よりグルナーラを踊る。卒業後、坂本登喜彦に師事。ダンシングスクエア公演にて坂本登喜彦振付作品出演。

2013年 アメリカ・ニューヨーク、Ajkun Ballet Theater Summer Intensive 参加。同年の冬、Ajkun Ballet Theater入団後、数々のクラシック・コンテンポラリー作品に出演。

2016年 「くるみ割り人形」Leader Snow、Dewdropを務めソリストデビュー、Leonard Ajkun振付「Notredam」ソリスト。

2017年 Chiara Ajkun振付「Anna Kareina」Betsy役。2018年 「ドン・キホーテ」全幕Flower girlを務め退団。同年末に帰国し東京と山梨にて講師を務める。

公演を通して

サッカー・野球などのメジャースポーツと同じく、バレエも世界各国で日本人がトップレベルで活躍することが「当たり前」の時代となっています。今回出演するダンサーは育ってきた日本のバレエ界のために「踊りで表現したい！」と集まってくれたダンサーたちばかりです。そんな熱い想いの持ち主、

【時代の先駆者】たちがバレエアンサンブルガラに集結します！ぜひそんな彼らの熱い想いを、生の表現を、会場で感じてください！

チケット発売開始バレエアンサンブルガラ事務局

[お問い合わせ]

お問い合わせは下記HP、または専用アドレスで受付ています。

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

Mail:ballet.ensemble.dancer@gmail.com