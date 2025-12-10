【京都産業大学】学生生活支援の特別企画を実施 − 学食が約10分の1の「60円」に！

京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、物価高騰による学生生活への影響を軽減するため、学内食堂にて「60円メニュー」提供企画を実施しました。通常価格約600円のメニューを創立60周年にちなみ60円（税込）で提供し、学生発案によるメニューも登場するなど、食の楽しみとコミュニティの活性化を図りました。

近年の物価高騰は学生生活に深刻な影響を与えており、京都産業大学では学生支援の一環として、学内食堂での「60円メニュー」提供イベントを企画。通常価格約600円前後のメニューを、創立60周年記念として学生を対象に60円（税込）で提供することで、経済的負担の軽減を図りました。

本企画は、同窓会からの寄付金および日本学生支援機構「物価高に対する経済対策支援事業」交付金を活用して実施しました。

■利用した学生たちのコメント

「食材が高いので、自炊でも毎日の食費がかかる。節約になって、うれしい」

「本当に60円になっていて、安くて、びっくりした」

「またこのような企画をやって欲しいです」

「感謝してたくさん食べたいと思います」

■京都産業大学同窓会からのコメント

「このたび学内食堂にて「60円メニュー」提供企画が開催され、同窓会の寄附金が活用されたことは誠に有意義であったと感謝しています。当日は長蛇の列ができ、利用された学生さんからも大好評だったことは素直にうれしく思います。また、卒業生からも称賛の声をいただきました。同窓会は大学の最大の応援団として、今後も在学生支援について検討していきます」

　

【概要】

創立60周年記念　学生食堂60円特別メニュー提供

期間：2025年11月19日（水）〜11月26日（水）※土日祝除く

場所：京都産業大学 学内食堂

対象：京都産業大学の学生

価格：60円（税込）

2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学

【2026年４月、新しい学びが誕生します。】

■文化学部

　　文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編

　■アントレプレナーシップ学環　新設

