¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿New POTENZA¡¡¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¡¢¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×Æ±»þÈ¯Çä
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤«¤é¸øÆ»¤Þ¤Ç¡ÖÁö¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤ò»Ù¤¨¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¤òºþ¿·
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥¶ ¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¥Ê¥Ê¥¤¥Á¥¢¡¼¥ë¥¼¥Ã¥È¡Ë¤È¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥¶ ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó ¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¥¼¥í¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤ò2026Ç¯2·î¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¥µ¥¤¥º¿ô¤Ï¡¢¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤¬61¥µ¥¤¥º¡¢¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï40¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÄÉµá¤·¡¢¸øÆ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸Â³¦°è¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ÈÄãÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¡¢Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤ÇÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2681/123562/123562_web_2.png
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡ÖPOTENZA¡×¤Ï1979Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Î·ÏÉè¡ÖRE-71R¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Æü¾ïÁö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¸¥¢¥ëºÇÂ®¤òÄÉµá¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ²í¹°»á¡¢Î©ÀîÍ´Ï©»á¤â¼Â¼ÖÉ¾²Á¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ËÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥É¥é¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°±þÅúÀ¤ò¼Â¸½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È2000¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï½¾ÍèÉÊ¡ÖPOTENZA RE-71RS¡×ÂÐÈæ1.2%¢¨1¤ÎÃ»½Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÉÊÂÐÈæ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÂÑËàÌ×ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Áö¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÄ¹¤¯¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×³«È¯¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
º´¡¹ÌÚ²í¹°»á¢¨2¥³¥á¥ó¥È
¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸øÆ»Áö¹Ô¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤ÈÂÑËàÌ×ÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Æü¾ï¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
Î©ÀîÍ´Ï©»á¢¨3¥³¥á¥ó¥È
Í¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë´¶³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×ÀÇ½¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµá¤·¡¢Áí¹çÀÇ½¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤ÎÅëºÜµ»½Ñ¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ»ñÎÁ»²¾È¡Ë
£±¡¥¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òÃí¤®¤³¤ß¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¢¨4µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥ê¥«¤È¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤òºÇÅ¬ÇÛ¹ç¤·¤¿¿·³«È¯¥´¥à¤òºÎÍÑ¡£½¾ÍèÉÊ°Ê¾å¤Ë¥´¥à¤¬Ï©ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÎ¾Ï©ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
£²¡¥¥Ñ¥¿¥ó
¡¡ÀÜÃÏÌÌÀÑ¤È¹ÂÀßÄê¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤¿¿·³«È¯¤Î¥Ñ¥¿¥ó¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¹äÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢INÂ¦¤Ë¤ÏÇÓ¿åÀ¤ò¹â¤á¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥Ö¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÑËàÌ×À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£
£³¡¥·Á¾õ
¡¡¡ÖULTIMAT EYE¡×¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥¢¥¤¡Ë¢¨5¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹½Â¤¡¦·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶Ñ°ì¤ÊÀÜÃÏÌÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤é½µËö¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Þ¤ÇÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ Á´40¥µ¥¤¥º¤Ça¥°¥ì¡¼¥É¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï19¥µ¥¤¥º¤ÇA¥°¥ì¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨6°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²÷Å¬ÀÇ½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ò¤¬¤ëÄãÇ³ÈñÀÇ½¤âÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤ÎÅëºÜµ»½Ñ¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ»ñÎÁ»²¾È¡Ë
£±¡¥¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É
¡¡¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¡¦ÄãÇ³ÈñÀÇ½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¥«¤È¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤ÎºÇÅ¬ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ë¿·³«È¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü³ÊÉôºà¤Ë¤â¿·³«È¯¤Î¥´¥à¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÄãÇ³ÈñÀÇ½¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£
£²¡¥¥Ñ¥¿¥ó
¡¡ÀÜÃÏÌÌ¤ÎÇÓ¿åÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ë¥¹¥°¥ë¡¼¥Ö¢¨7¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·³«È¯¤Î¥Ñ¥¿¥ó¡£AdrenalinÀìÍÑ¥Ñ¥¿¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎA¤Î·Á¾õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ÖA¥·¥§¥¤¥×¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£
£³¡¥·Á¾õ
¡¡¹â¼¡¸µ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ÈÄãÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹ü³Ê·Á¾õ¡Ê¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡Ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡ÖFrom Circuit to Street¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOTENZA¡×¤Î¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¢¨8¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥ÞÊ¸²½¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨9¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖEmotion ¿´Æ°¤«¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤â¡ÖÁö¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Åö¼Ò°ÑÂ÷¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë2023Ç¯ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹2000¤Ç¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¡£Ìó0.7ÉÃÃ»½Ì¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§265/35R18 97W¡¢»î¸³¼ÖÎ¾¡§¥È¥è¥¿ GR86 3BA-ZN8 ¡Ê2000cc, ¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¢¨2¡¡º´¡¹ÌÚ²í¹°»á
SUPER GT300¥¯¥é¥¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Çµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëTOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó³«È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆPOTENZA RE-71RZ¤Î¤Û¤«¡¢GR86/BRZ Cup¤Î¥ì¡¼¥¹ÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¢¨3¡¡Î©ÀîÍ´Ï©»á
¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ëSUPER GT¤Ç¡¢µ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£1996Ç¯¤ËSUPER GT¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜGTÁª¼ê¸¢¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¡¢1999Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼»²Àï¡£ÄÌ»»19¾¡¤òµó¤²¡¢ÎòÂåºÇÂ¿24²ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ3ÅÙ¤Î¡ÈGT500¡É¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¡£ÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏÎÏ¤ò¤â¤È¤ËREGNO GR¡¼X·¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¢¨4¡¡Ê¬»Ò¹½Â¤¤òÁà¤ëµ»½Ñ¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/nanopro-tech/¡Ë
¢¨5¡¡¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÆÈ¼«¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È&·×Â¬µ»½Ñ¡ÖULTIMAT EYE¡×¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/ultimat_eye/¡Ë
¢¨6 ¡¡JATMA¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¡Ë¤¬Äê¤á¤¿¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Êhttps://faq.bridgestone.com/faq/detail?site=ZMZTORE0&category=11&id=21¡Ë
¢¨7¡¡¥Ñ¥ë¥¹¥°¥ë¡¼¥Ö¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/special/post-17.html¡Ë
Ì®Æ°·Á¾õ¤È¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¶Ñ°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Â¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤ë¿å¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ÇÓ¿åÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¹Â·Á¾õ¡£¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤äÆóÎØ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨8¡¡¡ÖÃÇ¥È¥Ä¡×¤È¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨9¡¡¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤¡¼¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅºÉÕ¡Û
£±¡¥ÅëºÜµ»½Ñ
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×
£²¡¥È¯Çä¥µ¥¤¥º
¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¡§Á´61¥µ¥¤¥º
¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¡§Á´40¥µ¥¤¥º
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹Êó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡TEL¡§03-6836-3333
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL¡§0120-39-2936
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥¶ ¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¥Ê¥Ê¥¤¥Á¥¢¡¼¥ë¥¼¥Ã¥È¡Ë¤È¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥¶ ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó ¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¥¼¥í¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤ò2026Ç¯2·î¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¥µ¥¤¥º¿ô¤Ï¡¢¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤¬61¥µ¥¤¥º¡¢¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï40¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÄÉµá¤·¡¢¸øÆ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸Â³¦°è¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ÈÄãÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¡¢Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤ÇÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2681/123562/123562_web_2.png
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡ÖPOTENZA¡×¤Ï1979Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Î·ÏÉè¡ÖRE-71R¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢Æü¾ïÁö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¸¥¢¥ëºÇÂ®¤òÄÉµá¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ²í¹°»á¡¢Î©ÀîÍ´Ï©»á¤â¼Â¼ÖÉ¾²Á¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ËÃí¤®¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥É¥é¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°±þÅúÀ¤ò¼Â¸½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤Ç»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È2000¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï½¾ÍèÉÊ¡ÖPOTENZA RE-71RS¡×ÂÐÈæ1.2%¢¨1¤ÎÃ»½Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤Î¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÉÊÂÐÈæ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÂÑËàÌ×ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Áö¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÄ¹¤¯¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×³«È¯¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
º´¡¹ÌÚ²í¹°»á¢¨2¥³¥á¥ó¥È
¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸øÆ»Áö¹Ô¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤ÈÂÑËàÌ×ÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Æü¾ï¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£
Î©ÀîÍ´Ï©»á¢¨3¥³¥á¥ó¥È
Í¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë´¶³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×ÀÇ½¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµá¤·¡¢Áí¹çÀÇ½¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¤ÎÅëºÜµ»½Ñ¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ»ñÎÁ»²¾È¡Ë
£±¡¥¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òÃí¤®¤³¤ß¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¢¨4µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·¥ê¥«¤È¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤òºÇÅ¬ÇÛ¹ç¤·¤¿¿·³«È¯¥´¥à¤òºÎÍÑ¡£½¾ÍèÉÊ°Ê¾å¤Ë¥´¥à¤¬Ï©ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÎ¾Ï©ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£
£²¡¥¥Ñ¥¿¥ó
¡¡ÀÜÃÏÌÌÀÑ¤È¹ÂÀßÄê¤òºÇÅ¬²½¤µ¤»¤¿¿·³«È¯¤Î¥Ñ¥¿¥ó¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¹äÀ¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥ê¥Ã¥¯¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢INÂ¦¤Ë¤ÏÇÓ¿åÀ¤ò¹â¤á¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥Ö¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÑËàÌ×À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£
£³¡¥·Á¾õ
¡¡¡ÖULTIMAT EYE¡×¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥¢¥¤¡Ë¢¨5¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹½Â¤¡¦·Á¾õ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶Ñ°ì¤ÊÀÜÃÏÌÌ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æü¾ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤é½µËö¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Þ¤ÇÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ Á´40¥µ¥¤¥º¤Ça¥°¥ì¡¼¥É¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï19¥µ¥¤¥º¤ÇA¥°¥ì¡¼¥É¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨6°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²÷Å¬ÀÇ½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ò¤¬¤ëÄãÇ³ÈñÀÇ½¤âÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¤ÎÅëºÜµ»½Ñ¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ»ñÎÁ»²¾È¡Ë
£±¡¥¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É
¡¡¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¡¦ÄãÇ³ÈñÀÇ½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¥«¤È¥Ý¥ê¥Þ¡¼¤ÎºÇÅ¬ÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ë¿·³«È¯¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü³ÊÉôºà¤Ë¤â¿·³«È¯¤Î¥´¥à¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÄãÇ³ÈñÀÇ½¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£
£²¡¥¥Ñ¥¿¥ó
¡¡ÀÜÃÏÌÌ¤ÎÇÓ¿åÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ë¥¹¥°¥ë¡¼¥Ö¢¨7¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·³«È¯¤Î¥Ñ¥¿¥ó¡£AdrenalinÀìÍÑ¥Ñ¥¿¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎA¤Î·Á¾õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡ÖA¥·¥§¥¤¥×¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£
£³¡¥·Á¾õ
¡¡¹â¼¡¸µ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ÈÄãÇ³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹ü³Ê·Á¾õ¡Ê¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡Ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡ÖFrom Circuit to Street¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOTENZA¡×¤Î¡ÖÃÇ¥È¥Ä¾¦ÉÊ¡×¢¨8¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥ÞÊ¸²½¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖBridgestone E8 Commitment¡×¢¨9¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖEmotion ¿´Æ°¤«¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤â¡ÖÁö¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Åö¼Ò°ÑÂ÷¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë2023Ç¯ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥³¡¼¥¹2000¤Ç¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¡£Ìó0.7ÉÃÃ»½Ì¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¡§265/35R18 97W¡¢»î¸³¼ÖÎ¾¡§¥È¥è¥¿ GR86 3BA-ZN8 ¡Ê2000cc, ¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¢¨2¡¡º´¡¹ÌÚ²í¹°»á
SUPER GT300¥¯¥é¥¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Çµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëTOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó³«È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆPOTENZA RE-71RZ¤Î¤Û¤«¡¢GR86/BRZ Cup¤Î¥ì¡¼¥¹ÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
¢¨3¡¡Î©ÀîÍ´Ï©»á
¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ëSUPER GT¤Ç¡¢µ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£1996Ç¯¤ËSUPER GT¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜGTÁª¼ê¸¢¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¡¢1999Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼»²Àï¡£ÄÌ»»19¾¡¤òµó¤²¡¢ÎòÂåºÇÂ¿24²ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ3ÅÙ¤Î¡ÈGT500¡É¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¡£ÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏÎÏ¤ò¤â¤È¤ËREGNO GR¡¼X·¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¢¨4¡¡Ê¬»Ò¹½Â¤¤òÁà¤ëµ»½Ñ¡Ö¥Ê¥Î¥×¥í¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/nanopro-tech/¡Ë
¢¨5¡¡¥¿¥¤¥ä³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÆÈ¼«¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È&·×Â¬µ»½Ñ¡ÖULTIMAT EYE¡×¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/ultimat_eye/¡Ë
¢¨6 ¡¡JATMA¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¡Ë¤¬Äê¤á¤¿¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Êhttps://faq.bridgestone.com/faq/detail?site=ZMZTORE0&category=11&id=21¡Ë
¢¨7¡¡¥Ñ¥ë¥¹¥°¥ë¡¼¥Ö¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/special/post-17.html¡Ë
Ì®Æ°·Á¾õ¤È¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¤ÎÎ®¤ì¤ò¶Ñ°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Â¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¤ë¿å¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢ÇÓ¿åÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¹Â·Á¾õ¡£¾èÍÑ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤äÆóÎØ¼ÖÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨8¡¡¡ÖÃÇ¥È¥Ä¡×¤È¤Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨9¡¡¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Ê¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥¤¡¼¥¨¥¤¥È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö2050Ç¯ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÁÃÍ¡¦¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ÖBridgestone E8 Commitment¡Êhttps://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/¡Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¼´¤È¤·¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤¡ÖE¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë8¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡ÊEnergy¡¢Ecology¡¢Efficiency¡¢Extension¡¢Economy¡¢Emotion¡¢Ease¡¢Empowerment¡Ë¤ò¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤é¤·¤¤ÌÜÅª¤È¼êÃÊ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¡¦¼Ò²ñ¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅºÉÕ¡Û
£±¡¥ÅëºÜµ»½Ñ
¢£¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×
¢£¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×
£²¡¥È¯Çä¥µ¥¤¥º
¡ÖPOTENZA RE-71RZ¡×¡§Á´61¥µ¥¤¥º
¡ÖPOTENZA Adrenalin RE005¡×¡§Á´40¥µ¥¤¥º
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹Êó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡TEL¡§03-6836-3333
¡ã¤ªµÒÍÍ¡ä¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL¡§0120-39-2936