【ユニクロ最新チラシ】着回し力抜群「クルーネックT」が990円に値下げ！快適＆高機能ウェア、最旬アイテムも特別価格に《6月11日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年6月5日から11日までの期間は、夏の不快な悩みを解決するエアリズム、UVカットウェアなどの高機能アイテムや、夏のお出掛けを彩るスタメン服がお得に大集合しています。

その他、ポロシャツや各種UTも値下げ中。父の日のプレゼント探しに行くのも良いですね。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

SNSで大バズリ中の最旬パンツがお得！

●Uniqlo U クルーネックT（期間限定価格990円）

透けにくく体のラインを拾いすぎないヘビーウェイトのコットンをしたベーシックなTシャツです。

美しいシルエットなので1枚で着てもサマになり、ジャケットやシャツの下のインナーTとしても優秀。夏はおしゃれ迷子になりがち......という人は、まずはこの着回し力◎の最強Tシャツを候補にしてみては。

毎日のコーデに取り入れやすいベーシックカラー、ニュアンスカラーを中心に豊富なカラーバリエーションが揃うので、お得なこの機会にまとめ買いをするのもおすすめ。

●ジャージーバレルレッグパンツ（期間限定価格2990円）

旬のシルエットで履くだけでこなれる優秀パンツ。ハリのあるコットンブレンドのジャージー素材で動きやすく、裏面はなめらかな生地なので履き心地も快適です。

Tシャツまたはシャツにパンツというシンプルな着こなしも、このパンツに変えるだけで一気に鮮度がアップするので、今買い足すならバレルパンツが正解。

さりげなく体型カバーをしてくれるのも高ポイントです。

●UVカットクルーネックセーター／ウォッシャブル（期間限定価格1290円）

紫外線を防ぐUVカット機能が付いたクルーネックセーターです。肌触りのなめらかなコットンレーヨン素材でストレスフリーな着心地。今季はおしゃれなカラーブロックが仲間入りしました。

同じく値下げ中の「UVカットクルーネックカーディガン／ウォッシャブル」（期間限定価格1990円）とアンサンブルで着られるので、夏に限らずオールシーズン使えそう。

ネットに入れて洗濯機で簡単に洗え、洗濯してもシワになりにくいのも魅力的です。

その他にも、夏の定番中の定番「エアリズムインナー」（990円）や「ブラトップ」（1990円）、ショート丈ですっきりと着られる「オックスフォードシャツ」（1990円）、見た目にも履き心地も軽やかな「リネンブレンドイージーショートパンツ」(1290円)など特価アイテムが目白押しです。

キッズは「エアリズムインナー」（500円）や長く楽しめる「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」（1290円）が、ベビーはしっかり汗を吸収する「コットンメッシュボディースーツ（ノースリーブ）」（590円）や「コットンメッシュタンクトップ（2枚組）」（790円）が狙い目です。

気になるアイテムを見つけたら、お店に足を運んでみては。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部