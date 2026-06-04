ダイソー“ディズニー”のデイリーバッグが便利！ 2Lペットボトルが2本入る大容量サイズ登場
「ダイソー」の公式Instagramが、6月3日（水）に更新。ディズニーデザインの「デイリーバッグ」が公開された。
【写真】チップ＆デールとプーさんもかわいい！ デイリーバッグ3種一覧
■3サイズ展開
今回登場した「デイリーバッグ」は、シーンに合わせて選べる、3サイズ展開の取っ手付きポリバッグ。
サイズごとにデザインが異なり、ミッキー＆フレンズをあしらったMサイズは、2Lペットボトルを2本入れて持ち運べる大容量サイズが魅力。
また、くまのプーさん柄のSSサイズは500mlのペットボトルが2本、チップ＆デール柄のSサイズは500mlのペットボトルが3本入る仕様だ。
いずれも、使わない時は折りたたみ収納が可能。いざという時にエコバッグやゴミ袋としても使える便利なアイテムが並ぶ。
引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）
【写真】チップ＆デールとプーさんもかわいい！ デイリーバッグ3種一覧
■3サイズ展開
今回登場した「デイリーバッグ」は、シーンに合わせて選べる、3サイズ展開の取っ手付きポリバッグ。
サイズごとにデザインが異なり、ミッキー＆フレンズをあしらったMサイズは、2Lペットボトルを2本入れて持ち運べる大容量サイズが魅力。
また、くまのプーさん柄のSSサイズは500mlのペットボトルが2本、チップ＆デール柄のSサイズは500mlのペットボトルが3本入る仕様だ。
いずれも、使わない時は折りたたみ収納が可能。いざという時にエコバッグやゴミ袋としても使える便利なアイテムが並ぶ。
引用：「ダイソー」公式Instagram（@daiso_official）