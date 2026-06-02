【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 3−3 U-21コートジボワール代表（日本時間6月1日／パルク・デ・スポール）

【映像】漫画級！衝撃変化の直接CKゴール（実際の様子）

ありえない弾道のシュートで、U-19日本代表がまさかの失点。衝撃のオリンピックゴール（CKから直接ゴール）にファンも驚愕した。

U-19日本代表は日本時間6月1日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB初戦でU-21コートジボワール代表と対戦。常に追いかける展開の中、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）の2ゴール、FWマギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）の同点弾で3−3のドローに持ち込んだ。

試合開始から強風が吹き荒れるなか、前半は風下に立った日本が苦しめられる。すると20分、左CKからまさかの失点を喫してしまう。コートジボワールのFWジョスリン・タ・ビが左足で鋭いクロスを蹴り込んだ。インスイングのボールは、風の影響をもろに受けて急激に変化。曲がりながら落ちると、ジャンプしたGK小川煌（サンフレッチェ広島）の頭上を越えて、逆のサイドネットに収まったのだ。

「これはノーチャンス」の声も

ABEMAで実況を務めた下田恒幸氏は「なんと！オリンピックゴール！」と絶叫。解説の坪井慶介氏（元日本代表DF）は、「完全に風の影響がモロに出ましたね。普通だったらこんなに曲がらない。それを読んだタ・ビのキックは見事。おそらく直接狙ったというより、直接入っても誰かが触ってもいいという狙いのボールだったと思います」と、タ・ビのキックを称賛した。

このまさかのゴールには、ABEMAのコメント欄やSNSでファンたちも反応。「スーパーゴール決められた」「曲がりすぎ」「めっちゃ曲がった！」「なんじゃそりゃ！」「嘘でしょ？」「タ・ビのゴールが漫画みたいな曲がり方してる」「横アングルでみるとすげー曲がってるな」など驚きの声が多く見られた。

また、強風の影響もかなりあっただけに、「これは風の影響なので気を取り直していくべきです」「風が味方した」「これはノーチャンス」など励ましの声も目立った。

ゴールを決めたタ・ビは、21歳の逸材レフティー。2026年1月にイングランドのサンダーランドに移籍し、2月にはプレミアリーグ・デビューを飾るなど将来を嘱望されるタレントで、今大会でも注目を集めている。

初戦に引き分けたU-19日本代表は、日本時間6月3日にU-21ポルトガル代表と対戦する。

（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）

