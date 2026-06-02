軽商用バンは今後「BEV」になっていくのか

ダイハツは2026年2月2日、同社初となる量産・軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「e-ハイゼットカーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。

今回発売された2モデルには、3社共同開発のBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」が搭載されています。

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スズキとダイハツが培ってきた「小さなクルマづくり」のノウハウと、トヨタが持つ高度な電動化技術を融合させたシステムで、部品配置の見直しやボディ・サスペンションの新設計により、室内スペースを損なうことなく大容量バッテリーを搭載することに成功しました。

システムの中核を成すのは、モーター・インバーター・減速機を一体化した「eAxle（イーアクスル）」です。

これにより軽商用BEVバンとしてトップクラスとなる一充電走行距離257km（WLTCモード）を達成。走行性能・乗り心地・静粛性といったBEVならではの高い基本性能も実現しており、長時間の業務使用におけるドライバーの負担軽減にも貢献しています。

BEVになったからといって、軽商用バンとしての使い勝手が損なわれる心配はありません。

荷室床面は凹凸のないフラットな空間を確保しており、みかん箱なら68個、ビールケースなら36ケース、畳（中京間）なら9枚の積載が可能です。

2名乗車時の荷室長は2シーターモデルで1915mmに達し、長尺物も余裕を持って積み込めます。最大積載量も350kgを確保しており、積載面での不満はほぼないといえるでしょう。

室内には30個ものユースフルナットが配置され、オーバーヘッドシェルフなど頭上スペースを活用した収納も充実。プロの現場で求められる拡張性もしっかりと継承されました。

e-ハイゼットカーゴは商用寄りのモデルで、2シーターと4シーターの2グレードを展開。価格はいずれも314万6000円（消費税込、以下同）です。

軽キャブオーバーバンとしてトップクラスの積載スペースを誇り、配送業務などの法人ユースに最適な一台といえます。

e-アトレーはハイゼットカーゴの上級仕様にあたる乗用寄りのモデルで、専用のエクステリアパーツやブラック基調のインテリアを採用した「RS」グレードを設定。価格は346万5000円です。

昨今のアウトドアブームとも相性がよく、ビジネスから趣味まで幅広く使いたいというユーザーに特に向いているでしょう。

安全面では最新の先進運転支援機能「スマートアシスト」を採用。ステレオカメラの認識性能が向上し、横断中の自転車や交差点での歩行者検知にも対応しています。

快適装備としてはLEDヘッドライトや前席シートヒーターを標準装備しており、電力消費を抑えながら実用性を高めた設計です。

また、BEVならではの強みとして外部給電機能（1500W）も搭載。停電時や非常時の電源としても活用でき、業務用途にとどまらない多面的な価値を持っています。

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販売現場の反応をダイハツディーラーに聞くと、「（法人ユーザーから）商用車としてのお呼びはまだなかなかかからないが、（個人ユーザーからの）日常の足としてのニーズは一定程度ある」とのこと。

また別のお店でも「e-アトレーの方が商談件数は多く、興味関心が高いことがうかがえる」という話もありました。

主に法人向けとみられるe-ハイゼットカーゴのような軽商用バンは、年度末などのタイミングで大量導入されることも多く、必ずしも新型車が出てすぐに爆発的に売れるものではないのが一般的です。

これに対し、装備の充実したe-アトレーについては、個人ユーザーが早くも興味を示している様子が伝わってきます。

シンプルな作りながら実用性に優れたこの2モデルは、日本の道路事情や使用環境にも合致した軽BEVとして、普及価格帯への移行とともにさらなる注目を集めそうです。