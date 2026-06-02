不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の第５回公判が２日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。斉藤被告は初公判時同様、無罪を主張。「（Ａさんが）受けとめているのは明白」と、同意がなかったと主張するＡさん側に徹底反論した。

仕事中のロケバス車内で起こった前代未聞の事件。斉藤被告は検察から「キスや胸を触るなど、共演者に性的行為を行ったことは、これまでもあったのか？」と問われると、「いや、ありません」と常習性を否定した。ロケバス車内で行った性的行為は２度のキス、胸を触るなどのわいせつ行為。「当時、おかしいと思う認識は？」とも質問されたが、「仕事の合間の時間が長くて、距離が縮まった。僕はおかしいとは思っていなかった」と堂々と主張。一方、現在は考えを改めたようで「今思うと、同意があったとしてもやるべきではなかった、と深く反省しています」とした。

また、ロケバス車内でＡさんと連絡先を交換した場面も。裁判長から「男女の関係を続けようとしていたのか？」と聞かれたが、「深く考えていなかった」と話した。

次回公判は８月５日に行われる。