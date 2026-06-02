体調不良のピアニストに代わって演奏するためステージに向かうスターリング・ナサさん/Maddie Corwin

（CNN）オーストラリアで開かれた映画「ラ・ラ・ランド」に関連したコンサートの最中、体調不良に陥ったピアニストに代わって客席にいた21歳の大学生がピアノを演奏し、公演の窮地を救う出来事があった。

思わぬ事態の中、友人から奏者の代役に推薦されたのはスターリング・ナサさん。5月30日、シドニーのダーリング・ハーバー・シアターで開かれた当該のコンサートでは本来のピアニストが演奏できない状態となっていた。これを受け、アカデミー賞受賞歴のある作曲家で当日の指揮者を務めていたジャスティン・ハーウィッツ氏が、観客の中に楽譜を初見で演奏できる人はいないかと尋ねていたという。CNN提携局の7ニュースが報じた。

シドニー公演初日の半ばに起こったこの出来事は、まさに2016年の映画「ラ・ラ・ランド」の一場面のようだった。同作は駆け出しの女優ミアと、創作意欲に溢（あふ）れるジャズピアニストのセバスチャンが、ロサンゼルスでキャリアを築こうとする物語だ。

同作の音楽で二つのアカデミー賞を受賞したハーウィッツ氏は7ニュースの取材に対し、ナサさんがステージに上がった時、何が起こるか全く予想もつかなかったと明かした。

「彼が演奏を始めるまでは、どうなるか全く分からなかった」「非常に緊張していたがとにかく信じて、この状況を楽しもうと思っていた」と、ハーウィッツ氏。ナサさんが演奏を始めると、途端に「感動を覚えた」という。

6月1日、7ニュースの取材に答えたナサさんは「拍手や反応をもらえるのはいつだってうれしい」とコメント。素晴らしいオーケストラや指揮者と演奏できるのは楽しみでしかないと語った。

リンクトインのプロフィルによるとナサさんは政治学と国際関係学を専攻。バグパイプの講師も務めているという。

1日にはリンクトインにも今回の出来事について投稿し、「とんでもない状況が重なって大変だったけど、すごく楽しい経験になった」と、振り返った。投稿は当該の演奏を称賛したかつての恩師からの書き込みに返信したもの。

現場に居合わせた観客の一人、マディ・コーウィンさんは、ナサさんがステージに上がった瞬間を撮影し、自身のインスタグラムアカウントに投稿。キャプションで「史上最もクレージーなコンサート体験が昨夜シドニーで起きた！！ ショーは続けなきゃ」と綴（つづ）った。

1日、コーウィンさんはCNNに対し、「プロの公演が突然中断して、観客の中から誰か演奏できる人がいないかと尋ねるなんて、今まで見たことがなかった」と語った。ナサさんはわずか2、3分の打合せの後、演奏に加わったという。

コーウィンさんによれば、ナサさんは落ち着いていて、素晴らしい演奏を披露した。曲の途中ではソロのパートまで弾きこなしたという。

観客の誰もがナサさんに声援を送っていたとコーウィンさん。すべての進行が完璧で、中断した気は全くしなかったと振り返った。その上で、このエピソードは「『ラ・ラ・ランド』の本質を体現している。まさに夢を追いかけるアーティストたちそのものだ」と言い添えた。