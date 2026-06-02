【大関 愛美】クレープのトレンドに見る「映え疲れ」、いまSNSで「具なし」の「シンプルな食べ物」がバズる理由

クレープに見る「映え」疲れ

「インスタ映え」が流行語になった2017年。当時はSNS全盛期、食べ物に関してとにかく見た目のインパクトが重要だった。

当時、2010年代後半は新大久保を中心とした韓国ブームが盛り上がり始めた頃。例えば、とろけるチーズが迫力のチーズタッカルビやハットグなど、日本よりも一足先に映え文化が高まっていた韓国グルメの流れが日本にもやってきた。

また、 原宿を中心に映えスイーツも次々に登場した。 冷えた鉄板でアイス液を薄いロール状に巻いて、クリームやフルーツなどをゴテゴテにトッピングした「ロールアイスクリーム」の専門店「ロースアイスファクトリー」が2017年にオープンして大行列になったり、その後、爆発的なブームになったタピオカも徐々に専門店が増え始めたりしたのもこの頃。「ゴンチャ」の日本1号店は2015年、原宿にオープンしている。特にあふれんばかりに具材を盛り付けるような、足し算の食べ物が人気を得た。

しかし、その流れもやがて飽きや疲れが来る。すでに人々は映えだけの食べ物に食傷気味だ。それを受けて、最近は具なし麺やたまごかけ麺など、引き算の食べ物が人気となっている。特に顕著なのがクレープのトレンドの変化。素材や製法にこだわった生地そのものをシンプルに楽しみたいニーズが増えている。

シンプルクレープに連日行列が…

渋谷駅からファッションビル「109」を横目に西へ歩いていくと、かつて東急本店があった場所の向かいにしばしば行列ができている。

「渋谷で行列」なんて流行りものの店か、と思いきや、行列の先は2003年創業の「ヴィロン」だ。パンやケーキの店として営業するが、それとは別に道に面した小窓ではクレープのテイクアウトを行っている。

近くに座れそうな場所は目の前の植木スペースくらいしかないが、多くの人が迷わず購入していく。一体どこで食べるのか不思議に思いながらも、お客が絶えない。

同店のクレープのラインナップは「シュクルブール（バター・砂糖）」や「シトロン（バター・砂糖・レモン果汁）」など、バターや砂糖などシンプルなものが中心だ。同店はフランスの製粉会社から仕入れる小麦粉「レトロドール」を使用し、本場フランスの味を再現。その生地の美味しさに定評がある。この生地を生かすため味付けやフィリングはやりすぎないシンプルな仕立てだ。ここ最近、以前にも増して人が並んでいる姿をよく見るようになった。

このように、トッピングや味付けは最小限、砂糖やバターなどに留め、生地自体の美味しさを味わうようなシンプルクレープが注目されるようになっている。

生地へのこだわり、「1枚1000円越え」も

「ヴィロン」は20年以上続く店だが、ブームを受けてかシンプルクレープの新興店も続々登場している。しかも、シンプルでありながら、結構、高価格帯だったりする。

都内や福岡、京都など全国で複数店舗を展開する「クレープとエスプレッソと」は「パリパリクレープ」なるものが売りだ。ラインナップは「バターシュガー」や「レモンシュガー」など、バターと砂糖などでシンプルに生地を味わうスタイルで価格は800円から1000円まで。

名前の通り生地は頬張るごとに儚くパリパリと崩れていく。これはクレープというか、フィヤンティーヌだ。「フィヤンティーヌ（Feuilletine）」とはクレープ生地をごく薄く焼いてパリパリにさせたもので、お菓子の素材として使われることが多い。おなじみブルボンのお菓子「ルマンド」は、このフィヤンティーヌにチョコレートをコーティングしたものだ、と言えばわかりやすいかもしれない。従来のやわらかい生地のクレープからしたらこれは別物だと感じた。

見た目はシンプルな生地なのに、これが一時期SNSでバズっていた。いわゆる「映え」な見た目というより、「パリパリの生地」という点に注目が集まった。フォーカスされるのが「生地」であり、この点からも映えの定義の変化が汲み取れる。

ちなみに、どう頑張って食べてもクレープのかけらはポロポロとこぼれ落ちるため、店内の床にはパリパリが常に散乱しており、店員さんが定期的にほうきで掃き集めていた。

東北沢にある「ØC tokyo（オーシートウキョー）」もまた、1枚のシンプルなクレープが人気の店だ。なんでもシェフ監修レシピで、小麦粉やバター、砂糖など一つ一つ厳選した素材を使ってとにかく生地へのこだわりを打ち出している。実際に食べてみると確かに生地はもっちり、素材の質の高さが感じられて美味しいが、シンプルなクレープ一枚で1320円から。持ち歩きのクレープではなく、店内に着席で皿に盛られて提供されるのでドリンクも注文する。そうすると会計は2000円を超えることも。都心ではなく駅から離れた閑静な立地で、かつ、セルフサービスで食べ終えた皿はお客が下膳する。物価高とはいえ強気な値段設定だ。

原宿クレープとの明確な違い

アラフォー世代以降ならばクレープと聞いて思い浮かぶのが、1980〜90年代の原宿・竹下通りのクレープブームという人も多いかもしれない。当時、若者の聖地と化した原宿では「マリオンクレープ」を筆頭にクレープ店がそこかしこにあり、クレープの食べ歩きが定番となった。その際のクレープと言えば、フルーツやクリームをごてごてに盛り付け、生地というより具を楽しむようなものが主流だった。

かつての原宿クレープは具が主役で、生地は「具を味わうための器」くらいの存在だった。それが今は生地自体が主役になっているのだ。

物価高もシンプル回帰の要因に

昨今の物価高も、シンプルクレープに回帰する要因だろう。今、あらゆるものが高い。特にスイーツ系は驚くほど値上がりが激しい。バターや生クリーム、チョコレートなど製菓材料の値上がりはすさまじく、値上がりは致し方ない。とはいえ消費者の財布のひもが固くなる。そんな中、シンプルクレープであれば比較的安価に楽しむことができるのは有難い。具に力を入れているものと比較すれば安く提供されている。

例えば全国で展開する「ジェラートピケカフェ」も、クレープが看板商品の一つである。やはり生地を味わうシンプルなのが中心で、「バターとお砂糖のクレープ」を筆頭に価格は680円から。一方で、季節限定のデコレーションクレープもあり、そのときどきで旬のフルーツを使ったものや盛り付けに技巧を凝らしたものが発売され、価格は1200円前後だ。

豪華なデコレーションクレープは「わざわざ食べに行きたい」品だが、1000円を超えてくるとややハードルが高い。一方で日常の中の「プチ贅沢」として680円のクレープはちょうどいいのだろう。

「シンプル回帰」はクレープだけでない

シンプルな本質への回帰は、クレープに限った話ではない。

冒頭で触れたように、最近は「具なし」の麺類も人気だ。居酒屋で「焼きそば」は〆としてよくあるメニューだが、近頃は具なし焼きそばがラインナップされているのをよく見る。「麺そのものを味わってほしい」と、麺のソースを濃いめの味付けにして、麺をつまみに飲むための品だ。

また、ラーメン店では麺に卵だけをのせた「たまごかけ麺（TKM）」もちょっとしたブームになっている。昨年、ラーメンチェーンの「三田製麺所」が期間限定で発売し、ヒット商品となった。

多くが「麺そのものを楽しんでほしい」という趣向だ。こだわりの麺を最大限楽しむため、余計なトッピングをそぎ落とす。人々は映えだけの食べ物に食傷気味となり、「本質を楽しみたい」という価値観が芽生えはじめた。最近ではもはや「まだ映えに踊らされているの？」という冷笑すらある。

こうした「足し算」から「引き算」へ嗜好の変化の中でシンプルさが「物足りなさ」ではなく、ひとつの洗練としてとらえられるようになっている。世の中では多くの情報があふれ、時にはその真偽があやふやな中で「生地そのものの美味しさがわかる」というような「本質を知っている」ことが新たなステータスになっているのかもしれない。

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