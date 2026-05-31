【嵐ラストライブ】終演後にも芸能界から感謝のメッセージ 風間俊介、大森元貴、佐野勇斗らが投稿
きょう5月31日をもって活動終了を迎える5人組グループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催された。同日の模様は配信ライブでも行われ、数多くのファンが見守るなか、終演後には芸能界からも数多くの感想がX上に寄せられた。
【画像】株式会社嵐・四宮隆史社長から「すべての嵐ファンの皆様へ」長文メッセージ（全文）
■以下、主な芸能人からのコメント（順不同）
▼風間俊介
5人で並んでいる姿を、懸命に『特別だ。 焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまっていました。 安心感に近い心地よさを感じていました。 それは、明日からもずっとだと思う。
共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました。
ありがとう
沢山ありがとう
▼大森元貴
爆泣き。むり。
嵐はずっと嵐。
▼佐野勇斗
本当にお疲れ様でした。
そして、日本中、世界中に元気と希望をありがとうございました。
これからもずっと大好きです！！！！！
▼鈴木福
嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました。
僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです。
伝説のラストを、観ることができて本当によかった。
これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！
ありがとう！嵐！！
▼中間淳太
『嵐の去ったあとは虹がかかる。』
嵐さんのライブを見学させていただくたび、会場のファンの皆様の笑顔をみて、この言葉が必ず頭の中に浮かんでいました。
「こんなに綺麗な笑顔の虹がかかるんだ！」 と、毎度、心の底から感動していました。
「我々もたくさんの方を笑顔にしたい！」
「誰かにとって、明日も頑張ってみよう、と思ってもらえる存在になりたい！」
その気持ちで今もステージに立ち続けています。
改めて。
嵐さんの後輩で、そして、ご一緒させていただく機会もいただけたことが、本当に幸せです。
この経験は人生の財産だと言いきれます。
『嵐の去ったあとは虹がかかる。』
そう信じ続け、我々WEST. これからも7人で、偉大すぎる先輩に追いつけるように頑張ります！！
▼ぼる塾・田辺智加
嵐さんのライブを配信で観てました。とっっても素敵でした。嵐さん結成時のイベントに行き、教室でクラスメイトにA.RA.SHIと明日に向かっての振り付けを教えていました。青春！ありがとうございました！！！
▼佐藤弘道
はぁ〜終わっちゃったぁ〜。
ラストソングを歌い終えるまで、しっかりと歌った５人は素晴らしかったなぁ〜！
26年半、お疲れ様でした！
そして、感動をありがとうございました?
▼塚地武雅
#ARASHI LIVE TOUR 2026
We are ARASHI
パフォーマンスに興奮し、感動し、笑って泣いて最後まで見届けることができました。
さいっっこぉぉのライブでした！
そして楽曲に応じてその当時の自分の状況や気持ちを思い出し、自分の歴史のBGMにもなっていたんだなと改めて…
てか時代自体を作ったグループ！
本当に世界中に嵐を巻き起こした5人！
楽曲、MV、ライブ、ドラマ、映画、バラエティー、まぁありとあらゆるところで嵐の言動、行動に沢山沢山心を動かされてきたな〜と。
#嵐 ！本当に本当にありがとうー！
めっちゃ楽しかったーー！！
嵐〜〜！！！
▼カンタ（水溜りボンド）
嵐ありがとう
小さい頃から嵐をいつも楽しく見ていました。気づけば嵐から大切なことたくさん学ばせてもらっていたし、最後の最後まで感動と人間らしさを教わりました。
▼青木源太
本当にありがとうございました！
忘れないでいよう！
▼下野紘
今は一言だけ…
お疲れさまでしたっ
そして…ありがとうっ
▼おばたのお兄さん
嵐の皆さん本当にありがとうございました！
今日もイベントステージでLove so sweetと共に登場させて頂きました。
小栗旬さんと同じくらい嵐の皆さんに勝手ながら感謝しております。
嵐は永遠です！
▼池谷のぶえ
嵐のラストライブを配信で。
素敵なゴールでした。
後半くらいからなんだか泣けてきて、おでこが痛いです。
▼梶裕貴
ありがとう、嵐！！！お疲れ様でした！！！
▼日本一面白い大崎（ちゃんぴおんず）
終わるって寂しい！！
でも一緒に歌った！踊った！楽しかった！
嵐ありがとう！！！！！
▼ハラミちゃん
嵐のメンバーの方の前で何回かピアノを弾かせていただいた事があります。その度にすごくあたたかなコメントをいただきとっても活動の励みになっていました。今日ライブのリハしてたらなんだか嵐さんの曲を無性に弾きたくなって「Five」を…26年半本当にお疲れ様でした。
【画像】株式会社嵐・四宮隆史社長から「すべての嵐ファンの皆様へ」長文メッセージ（全文）
■以下、主な芸能人からのコメント（順不同）
▼風間俊介
5人で並んでいる姿を、懸命に『特別だ。 焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまっていました。 安心感に近い心地よさを感じていました。 それは、明日からもずっとだと思う。
共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました。
ありがとう
沢山ありがとう
爆泣き。むり。
嵐はずっと嵐。
▼佐野勇斗
本当にお疲れ様でした。
そして、日本中、世界中に元気と希望をありがとうございました。
これからもずっと大好きです！！！！！
▼鈴木福
嵐のみなさんに、お仕事でも、いちファンとしてもたくさん元気、勇気、愛をもらいました。
僕は1人で俳優をやっているし、嵐のみなさんとは違うけれど、芸能界に生きる人間として、嵐のような、たくさんの人に希望を与えられるものすごい存在になれるように、頑張りたいです。
伝説のラストを、観ることができて本当によかった。
これからも嵐を、嵐の音楽たちを愛していきます！！
ありがとう！嵐！！
▼中間淳太
『嵐の去ったあとは虹がかかる。』
嵐さんのライブを見学させていただくたび、会場のファンの皆様の笑顔をみて、この言葉が必ず頭の中に浮かんでいました。
「こんなに綺麗な笑顔の虹がかかるんだ！」 と、毎度、心の底から感動していました。
「我々もたくさんの方を笑顔にしたい！」
「誰かにとって、明日も頑張ってみよう、と思ってもらえる存在になりたい！」
その気持ちで今もステージに立ち続けています。
改めて。
嵐さんの後輩で、そして、ご一緒させていただく機会もいただけたことが、本当に幸せです。
この経験は人生の財産だと言いきれます。
『嵐の去ったあとは虹がかかる。』
そう信じ続け、我々WEST. これからも7人で、偉大すぎる先輩に追いつけるように頑張ります！！
▼ぼる塾・田辺智加
嵐さんのライブを配信で観てました。とっっても素敵でした。嵐さん結成時のイベントに行き、教室でクラスメイトにA.RA.SHIと明日に向かっての振り付けを教えていました。青春！ありがとうございました！！！
▼佐藤弘道
はぁ〜終わっちゃったぁ〜。
ラストソングを歌い終えるまで、しっかりと歌った５人は素晴らしかったなぁ〜！
26年半、お疲れ様でした！
そして、感動をありがとうございました?
▼塚地武雅
#ARASHI LIVE TOUR 2026
We are ARASHI
パフォーマンスに興奮し、感動し、笑って泣いて最後まで見届けることができました。
さいっっこぉぉのライブでした！
そして楽曲に応じてその当時の自分の状況や気持ちを思い出し、自分の歴史のBGMにもなっていたんだなと改めて…
てか時代自体を作ったグループ！
本当に世界中に嵐を巻き起こした5人！
楽曲、MV、ライブ、ドラマ、映画、バラエティー、まぁありとあらゆるところで嵐の言動、行動に沢山沢山心を動かされてきたな〜と。
#嵐 ！本当に本当にありがとうー！
めっちゃ楽しかったーー！！
嵐〜〜！！！
▼カンタ（水溜りボンド）
嵐ありがとう
小さい頃から嵐をいつも楽しく見ていました。気づけば嵐から大切なことたくさん学ばせてもらっていたし、最後の最後まで感動と人間らしさを教わりました。
▼青木源太
本当にありがとうございました！
忘れないでいよう！
▼下野紘
今は一言だけ…
お疲れさまでしたっ
そして…ありがとうっ
▼おばたのお兄さん
嵐の皆さん本当にありがとうございました！
今日もイベントステージでLove so sweetと共に登場させて頂きました。
小栗旬さんと同じくらい嵐の皆さんに勝手ながら感謝しております。
嵐は永遠です！
▼池谷のぶえ
嵐のラストライブを配信で。
素敵なゴールでした。
後半くらいからなんだか泣けてきて、おでこが痛いです。
▼梶裕貴
ありがとう、嵐！！！お疲れ様でした！！！
▼日本一面白い大崎（ちゃんぴおんず）
終わるって寂しい！！
でも一緒に歌った！踊った！楽しかった！
嵐ありがとう！！！！！
▼ハラミちゃん
嵐のメンバーの方の前で何回かピアノを弾かせていただいた事があります。その度にすごくあたたかなコメントをいただきとっても活動の励みになっていました。今日ライブのリハしてたらなんだか嵐さんの曲を無性に弾きたくなって「Five」を…26年半本当にお疲れ様でした。