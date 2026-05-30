筑波山麓米の夕食とキャンプファイヤーが体験できる！ 筑波山温泉 ホテル一望「お泊り保育・卒園旅行プラン」

記事ポイント 筑波山中腹の「筑波山温泉 ホテル一望」が、園児向け「お泊り保育・卒園旅行プラン」を提供しています園児1泊2食6,050円（税込）から。キャンプファイヤーやスイカ割りなどの夏のオプションも充実しています夕食には茨城県筑波山麓米のごはんと、ハンバーグ・海老フライ・鶏のからあげが並ぶお子様メニューが用意されています 筑波山中腹の「筑波山温泉 ホテル一望」が、園児向け「お泊り保育・卒園旅行プラン」を提供しています園児1泊2食6,050円（税込）から。キャンプファイヤーやスイカ割りなどの夏のオプションも充実しています夕食には茨城県筑波山麓米のごはんと、ハンバーグ・海老フライ・鶏のからあげが並ぶお子様メニューが用意されています

茨城県つくば市の筑波山中腹に建つ「筑波山温泉 ホテル一望」が、幼稚園・保育園を対象にした「お泊り保育・卒園旅行プラン」を提供しています。

関東平野を一望できる大自然の環境のなかで、キャンプファイヤーや専用お食事メニューなど、子どもたちの集団宿泊体験を支えるプログラムが整っています。

園児料金は1泊2食付きで6,050円（税込）からとなっています。

筑波山温泉 ホテル一望「お泊り保育・卒園旅行プラン」





施設名：筑波山温泉 ホテル一望所在地：茨城県つくば市筑波64-2プラン名：ホテル一望 お泊り保育・卒園旅行プラン対象期間：2026年4月〜（詳細は施設へ要問い合わせ）料金（税込）：園児1泊2食 6,050円 ／ 引率の先生1泊2食 7,150円アクセス：つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）お問い合わせ：TEL 029-866-2222 ／ MAIL info@ichibou.com

筑波山温泉 ホテル一望は、筑波山中腹から関東平野を見渡せる立地に建ち、自然環境を活かした集団宿泊体験の場を提供しています。

近年、幼稚園・保育園からの宿泊相談が増加していることを受け、お泊り保育・卒園旅行に特化したプランが改めて案内されています。

子どもたちの自立心や協調性を育む機会として、ホテルの設備と敷地周辺の自然が活用できる体制が整っています。

引率の先生への料金は1泊2食付き7,150円（税込）で、食物アレルギーへの配慮や事前の施設下見の受け入れにも対応しています。

各園のスケジュールや希望に合わせた個別対応が可能なプランとなっています。

野外活動と夏のオプション





ホテルの敷地内広場では、キャンプファイヤーのレクリエーションが実施できます。

キャンプファイヤー用薪セットは5,500円（税込）のオプションとして用意されています。

夏の思い出づくりに対応した追加オプションとして、丸ごとスイカが1個3,300円（税込）、カットスイカが1人前220円（税込）、かき氷が1個165円（税込）で手配可能です。

翌日の昼食や散策向けにはおにぎり弁当が770円（税込）で用意されています。

お子様向けお食事メニューと施設





夕食には、ハンバーグ・海老フライ・鶏のからあげを一枚のプレートに盛り合わせたお子様向けメニューが提供されます。

ごはんには地元・茨城県筑波山麓米が使用されています。

大広間での集団でのお食事や、隣接する日帰り温浴施設「つくば湯」の大浴場での入浴も、このプランで利用できます。

「つくば湯」には露天風呂・大浴場・バブル湯・サウナが完備されています。

ホテル一望の施設環境





筑波山の緑を窓いっぱいに望むゲストルームは、四季ごとに異なる景色を室内から楽しめる造りになっています。

ホテル内には温泉卓球・カラオケルーム・無料貸出ゲーム・全自動麻雀・漫画コーナーなど、多彩な設備が揃っています。

関東有数の霊峰・筑波山と関東平野を一望できる環境が、このホテルの最大の特徴です。

「お泊り保育・卒園旅行プラン」は、2026年4月から受け付けています。

筑波山麓米のごはんと手作り感のあるワンプレートメニュー、広場でのキャンプファイヤー体験など、日常の保育環境では得られない集団宿泊の経験が、園児1泊2食6,050円（税込）という料金で提供されています。

筑波山温泉 ホテル一望「お泊り保育・卒園旅行プラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 事前に施設の下見はできますか？

Q. 食物アレルギーへの対応は行われていますか？

A. アレルギーに配慮したお食事対応が用意されています。

予約時に各園から申告された内容をもとに個別対応が行われます。

Q. つくば駅からホテルへのアクセスはどのようになっていますか？

A. つくばエクスプレス「つくば駅」からシャトルバスが利用できます。

利用には事前予約が必要で、詳細はホテルから案内されます。

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