決算プラス・インパクト銘柄 … ＤｙＤｏ (5月22日～28日発表分) 決算プラス・インパクト銘柄 … ＤｙＤｏ (5月22日～28日発表分)

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―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から29日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2590> ＤｙＤｏ 東Ｐ +6.55 5/26 1Q 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース