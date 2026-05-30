大学の学生食堂などが提供する「１００円朝食」に行列ができている。

朝食を抜く学生の生活習慣改善が主な目的だったが、物価高に苦しむ学生が並んでいる。食材費の高騰で継続が危ぶまれる中、就職先として学生にアピールしたい地元企業を巻き込み、費用を捻出している大学もある。（橋爪悦子）

毎日売り切れ

武蔵野大学（東京）は、経済的に困窮する学生がいることなどを受け、今年４月から都内２か所のキャンパスで、１００円朝食の提供を始めた。

今月１９日に武蔵野キャンパスの学食で用意された１００円朝食は、日替わりで唐揚げやハムカツが付く「朝食セット」など４種類。通常は５００円以上する献立だ。午前８時１５分の提供開始から３０分ほどで、限定５０食のうち約４０食が売れた。毎日ほぼ売り切れる。

宮城県出身で週１回程度利用する薬学部３年の女子学生（２０）は「生活はアルバイトと仕送りでやりくりしている。朝食は安くてボリュームも十分」と感謝。茨城県出身で教育学部１年の女子学生（２０）も「友人と食材が安いスーパーの情報を交換している。１００円で食べられる温かい朝食はありがたい」と喜ぶ。

仕入れ値２・６倍

１００円朝食は、乱れがちな下宿生の生活習慣の見直しにつなげようと、２０００年代から全国各地の大学で導入された。費用は保護者や卒業生らが負担するケースが多い。

関西大（大阪）千里山キャンパスでは、学食を運営する大学生協が１５年度に１００円朝食を始めた。費用は１８年度から保護者で作る後援会や卒業生による校友会が負担し、現在は本来５００円程度で販売するメニューを平日朝に限定１７０食で準備する。

しかし、食材費はこの１０年で１食あたり５０〜１００円上昇。米の仕入れ値も最大時２・６倍まで上がった。２３年度から後援会などの負担額を２５％増やしたが、学生の需要も高まっており、足りない時は、大学生協がカレーを提供することで補っているという。

同大学生協の尾形恒（ひさし）理事は「厳しい状況だが、何とか工夫をして続けたい」と述べる。

１口１５万円

１００円朝食の継続が難しくなる中、埼玉大（さいたま市）は、キャリアセンターが中心となって、地元企業などから協賛金を募り、運営費に充てている。

協賛金は１口１５万円。特典として朝食を取る学生に向けた講演が１回でき、チラシ配布や学食のテレビに広告を映すことができる。

今月２２日は、埼玉県越谷市の包装機器メーカー「大森機械工業」の人事担当者が来校。学食には午前８時から、チキン竜田丼とみそ汁の１００円朝食を求め、１７５人が列を作った。学生が食べ始めると、人事担当者が業務内容を説明し、「超がつくほどの安定企業。ぜひホームページを見て」と訴えた。教養学部１年の女子学生（１９）は「朝ご飯を食べながら地元企業も知ることができる。一石二鳥以上の価値がある」と笑顔を見せた。

協賛企業は開始した２４年前期の８社から、今年前期は１２社に増えた。石阪督規・キャリアセンター長は「協賛企業のおかげで物価高でも１００円朝食を維持できる。学生のキャリア教育にもつながる」と話した。

「カレー物価」５年で９５円増

物価高は、学生と保護者の懐を圧迫している。

民間調査会社「帝国データバンク」が発表する、自炊に必要な原材料費や光熱費を表す「カレーライス物価」は、２０２５年度平均で１食３５３円。直近５年で９５円も上がった。

一方で、東京地区私立大学教職員組合連合が昨年、首都圏９大学１短大の新入生の保護者を対象に行った調査では、６月以降の仕送り額は月平均９万１６００円。１９８６年の調査開始以降、最高だった９４年（１２万４９００円）から約３割も減った。一人暮らしの学生の家賃は月平均７万１８００円と過去最高を記録し、仕送りから家賃を除いた１日に充てられる生活費は６６０円にすぎない。同連合の担当者は「学生はアルバイト前提の生活を強いられ、学業に支障が出かねない」と訴えている。