10周年記念、パリ5泊7日の観戦ツアーが抽選で当た！ 「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」

記事ポイント JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼント応募はJRA-VANスマホアプリの無料会員登録後、専用フォームから可能Wチャンス賞として友道康夫調教師直筆サイン入りオリジナルフィギュアも用意 JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼント応募はJRA-VANスマホアプリの無料会員登録後、専用フォームから可能Wチャンス賞として友道康夫調教師直筆サイン入りオリジナルフィギュアも用意

世界最高峰の競馬レースとして知られる凱旋門賞を、現地パリで観戦できる旅行ツアーが抽選で当たるキャンペーンが始まっています。

JRAシステムサービスが提供するJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」は、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」を2026年5月20日（水）より実施しています。

「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」





応募期間：2026年5月20日（水）〜2026年6月28日（日）応募方法：JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募主催：JRAシステムサービス株式会社

「JRA-VAN World」の開設10周年を記念して実施される本キャンペーンでは、フランス・パリへの凱旋門賞指定席観戦ツアー（ペア5組10名様）が賞品として用意されています。

旅行期間は2026年10月3日（土）〜9日（金）の5泊7日で、JAL往復直行便（エコノミークラス）を利用した羽田空港発着のプランです。

また、Wチャンス賞として「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ（2016年 ニエル賞 ver.）」が10名様に当たります。

キャンペーンのCMはグリーンチャンネル・競馬場にて放映予定で、ナレーションには声優・大塚芳忠氏が起用されています。

ツアーの内容

観戦ツアーには、4つ星クラスホテル5泊（朝食付き）と凱旋門賞指定席券が含まれています。

空港とホテル間の専用送迎、およびホテルとパリ・ロンシャン競馬場間の専用送迎も手配され、日本からパリまでの移動はJAL往復直行便（エコノミークラス）が使用されます。

Wチャンス賞





Wチャンス賞として用意されているのは、「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ（2016年 ニエル賞 ver.）」です。

マカヒキは2016年のニエル賞を制した名馬で、そのフィギュアに友道康夫調教師の直筆サインが入ったコレクターズアイテムとなっています。

10名様に当たります。

「JRA-VAN」とJRA-VANスマホアプリについて

「JRA-VAN」は過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」などを提供するJRA公式データ配信サービスです。

スマホアプリは2010年にリリースされ、出馬表・リアルタイムオッズ・レース／パドック／調教動画の視聴・ネット投票連携・スマッピー投票連携・データ分析など多彩な機能を備えています。

無料会員登録で利用でき、本キャンペーンの応募もアプリからの登録が起点となっています。

応募期間は2026年6月28日（日）まで。

パリ・ロンシャン競馬場での凱旋門賞観戦という特別な体験が、無料登録だけで応募できるキャンペーンです。

詳細はJRA-VAN公式サイトに掲載されています。

JRA-VAN「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募に費用はかかりますか？

A. JRA-VANスマホアプリのダウンロードと会員登録は無料です。

登録後に専用フォームから応募できます。

Q. ツアーの旅行期間と出発地はどこですか？

A. 旅行期間は2026年10月3日（土）〜9日（金）の5泊7日です。

羽田空港発着のJAL往復直行便（エコノミークラス）でフランス・パリ＝シャルル・ド・ゴール空港に向かいます。

Q. 大塚芳忠氏のナレーションCMはどこで放映されますか？

A. グリーンチャンネルおよび競馬場にて放映予定です。

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