【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、２試合連続の本塁打となる１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点だった。

複数安打は５試合ぶり、３安打は１０試合ぶりだった。松井秀喜、イチローに続く日本人選手３人目のメジャー通算７００打点に到達した。

ドジャースは先発ロブレスキーが７回１安打１失点と好投。得点は大谷の一発を含む４本のソロ本塁打で挙げ、４―２で勝って６連勝を飾った。

今季２度目の２試合連続アーチを放った大谷は「運良く入ってくれた」と振り返った。

三回一死、右腕ウィーラーに対し、１ボールからの２球目、真ん中低めのスプリットをとらえると、打球は右翼フェンス奥のブルペンに飛び込んだ。飛距離は３７４フィート（約１１４メートル）で、「ちょっと（バットの）先の方だったので、入るかなと思ってみていたけど、飛んだコースが良かった」。

ゆっくりとダイヤモンドを１周した大谷は、ホームを踏む直前にポンと手をたたいた。ダッグアウトに戻る直前には、負傷者リストに入ったＴ・エルナンデスに代わり、ロバーツ監督から祝福のヒマワリの種を浴びせられた。

２桁本塁打はメジャー９年目で８度目。コロナ禍での短縮シーズンだった２０２０年だけ、７本塁打に終わっていた。

この日は五、八回にいずれも中前打を放ち、３安打をマーク。大谷は「シングルの当たりもセンター中心にいい感じで打てている。打球角度がしっかり出てくれれば、長打になるのかなと思っている」と、打撃の調子が上向いていることに手応えを感じていた。

ロバーツ監督は「ホームランは完璧にとらえていたわけではないと思うが、ボールの下にバットをうまく入れて、スタンドまで十分な飛距離だった。（センターへの２安打を含め）これらはとてもいい兆候だ」と高く評価していた。