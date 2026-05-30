アキル・ミッチェル選手にお越しいただきました。

ミッチェル選手にとって、世界12か国目が長崎ということになりますけど、日本で頂点に立った今の気持ちはいかがですか？

（アキル・ミッチェル選手）

「優勝したことは本当に素晴らしいし、長崎の人もみんな素晴らしいし、チームメートを愛している。ここにいてすごく幸せです」

※くわしくは動画をご覧ください

試合後のシャンパンファイトの様子、ご覧ください。

（馬場雄大選手）

「(長崎の皆さん)、あなたたちが俺たちを支えてくれたおかげです。この瞬間は、あなたたちのためにあると思う。感謝しかない」

（山口颯斗選手）

「長崎ファミリー、みんな大好き」

（熊谷 航選手）

「間違いなく（長崎に移籍して)正解だと思う。みんなが勝利のために、自己犠牲を払った結果だと思います」

（松本健児リオン選手）

まさか5年間で(優勝まで)来るとは思っていなかったですけど、本当に優勝を達成できて最高！愛してるよ」

（狩俣昌也選手）

「皆さんが今シーズン、一緒に戦ってくれたので、この景色が見られました。これからも是非、ヴェルカを応援してください」