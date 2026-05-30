【ヴェルカ】ミッチェル選手「12か国目の日本 頂点に立った気持ち」シャンパンファイトの模様も…《長崎》
アキル・ミッチェル選手にお越しいただきました。
ミッチェル選手にとって、世界12か国目が長崎ということになりますけど、日本で頂点に立った今の気持ちはいかがですか？
（アキル・ミッチェル選手）
「優勝したことは本当に素晴らしいし、長崎の人もみんな素晴らしいし、チームメートを愛している。ここにいてすごく幸せです」
※くわしくは動画をご覧ください
試合後のシャンパンファイトの様子、ご覧ください。
（馬場雄大選手）
「(長崎の皆さん)、あなたたちが俺たちを支えてくれたおかげです。この瞬間は、あなたたちのためにあると思う。感謝しかない」
（山口颯斗選手）
「長崎ファミリー、みんな大好き」
（熊谷 航選手）
「間違いなく（長崎に移籍して)正解だと思う。みんなが勝利のために、自己犠牲を払った結果だと思います」
（松本健児リオン選手）
まさか5年間で(優勝まで)来るとは思っていなかったですけど、本当に優勝を達成できて最高！愛してるよ」
（狩俣昌也選手）
「皆さんが今シーズン、一緒に戦ってくれたので、この景色が見られました。これからも是非、ヴェルカを応援してください」