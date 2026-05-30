＜中間速報＞神谷そらと河本結が首位 佐久間朱莉、政田夢乃ら1差追走
＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行中。5つ伸ばしている神谷そら、河本結がトータル6アンダーで首位に並んでいる。
【写真】ティオフ前のストレッチ
トータル5アンダー・3位タイに佐久間朱莉、植竹希望、政田夢乃、セキ・ユウティン（中国）、ささきしょうこが続く。神谷、河本、佐久間の3選手は来週、海外メジャー「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）に出場する。大会終了後、そのまま渡米する予定。トータル4アンダー・8位タイに吉澤柚月、宮澤美咲が並んでいる。都玲華はトータル3アンダー・10位タイに後退。昨年覇者の稲垣那奈子は6つ落とし、後半6番をプレー中。地元福島出身の高久みなみは1つ伸ばし、トータル3オーバーとしている。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
「食べるしか楽しみが…」都玲華はご当地ラーメン＆パットで首位浮上
来週は海外メジャー「全米女子オープン」 史上最多23人…渋野日向子ら出場者は？
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
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