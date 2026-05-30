木下稜介が首位ターン（撮影：ALBA）

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＜〜全英への道〜ミズノオープン　3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行中。木下稜介とショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル15アンダーで首位に並び、後半へ向かった。

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首位から出た小平智は前半バーディなしの1ボギーと落とし、トータル14アンダー・3位に後退。トータル13アンダー4位タイに比嘉一貴、米澤蓮が続いている。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
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