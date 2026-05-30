＜中間速報＞全英切符をかけた戦い 木下稜介とノリスが首位ターン、小平智1差追走
＜〜全英への道〜ミズノオープン 3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行中。木下稜介とショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル15アンダーで首位に並び、後半へ向かった。
【写真】小平智も絶賛！ タイトリストGTS3がかっこいい
首位から出た小平智は前半バーディなしの1ボギーと落とし、トータル14アンダー・3位に後退。トータル13アンダー4位タイに比嘉一貴、米澤蓮が続いている。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ミズノオープン リーダーボード
「ボールが動いた“気がして”」米澤蓮が自己申告で1罰打
小平智がこっそり教えてくれた アイアンショットで大事なこと
＜スコア随時更新！＞国内女子ツアー リーダーボード
松山英樹がV争いで決勝へ PGAリーダーボード
【写真】小平智も絶賛！ タイトリストGTS3がかっこいい
首位から出た小平智は前半バーディなしの1ボギーと落とし、トータル14アンダー・3位に後退。トータル13アンダー4位タイに比嘉一貴、米澤蓮が続いている。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ミズノオープン リーダーボード
「ボールが動いた“気がして”」米澤蓮が自己申告で1罰打
小平智がこっそり教えてくれた アイアンショットで大事なこと
＜スコア随時更新！＞国内女子ツアー リーダーボード
松山英樹がV争いで決勝へ PGAリーダーボード