BTS、北米ツアー第1弾完走 約84万人動員＆“BTSノミクス”も話題に
韓国の7人組グループ・BTSが、約84万人の観客を動員した『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN NORTH AMERICA』第1弾を完走した。
【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカット
BTSは、現地時間4月25日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開け、エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計5都市15公演を行った。全公演ソールドアウトはもちろん、タンパ、スタンフォード、ラスベガスでは追加公演の実施が決まり、すぐにソールドアウトとなった。
BTSは5thアルバム『ARIRANG』の収録曲とグループの代表曲を網羅したセットリストを披露した。会場を埋め尽くした人々は、韓国語の歌詞に合わせて歌い、熱気を高めた。特に「Body to Body」のステージで観客が一緒に歌った民謡「アリラン」の大合唱は、今回のツアーの象徴的なシーンとされている。韓国の情緒が込められた旋律が大型スタジアムで数万人の観客の声として響き渡り、世界中の人々をひとつに結びつける力を示した。
BTSは、コンサートが開催される街全体に活気を吹き込んでいる。ラスベガスの放送局「8News Now」は、BTS公演を前に『BTS Mania in Las Vegas』というタイトルで、街全体に広がる熱気を取り上げた。同報道では、今回の公演がラスベガス地域に最大2億ドル規模の経済効果をもたらすと予測した。また、フロリダ地域の放送局「10 Tampa Bay News」は、BTSがタンパに約8、9億ドル規模の経済効果をもたらすと見込んだ。メキシコシティ商工会議所は、コンサートによって約1億750万ドル規模の経済的波及効果を予測した。
BTSの影響力は公演にとどまらず、韓国文化全般への関心を高めることへとつながっている。現地放送のABC7サンフランシスコは、BTSの人気が韓国語と文化への関心へと広がっていると報じた。スタンフォード大学のダフナ・ジュール韓国学教授はメディアインタビューで「受講生数が停滞したり減少したりするほかの多くの外国語とは異なり、韓国語や韓国史、韓国文化、韓国文学、社会学などには非常に大きな関心が寄せられている」と説明した。
BTSはメキシコシティでの公演を前に、現地大統領の招待を受けて大統領官邸を訪れ、市民と会った。メキシコ政府は、貴賓訪問客として敬意を表し、記念盾を贈呈した。記念プレートには、BTSが音楽を通じてメキシコの若者にインスピレーションを与え、尊重と共感、多様性、平和の文化を基盤とした共同体形成に貢献したという内容が記されている。メンバーは大統領とともにバルコニーに上がり、ソカロ広場に集まった約5万人の市民とあいさつを交わし、熱烈な歓声を浴びた。
エルパソでは地域社会レベルの歓迎が続いた。エルパソ郡委員会はBTSに「エスティマド・アミーゴ」賞を授与し、5月2日から3日にかけての公演日を「El Paso BTS Weekend」と宣言した。これは、BTSがエルパソを主要な公演開催地として広めることに貢献し、地域観光の活性化とコミュニティの誇りを高めたという評価に基づくものである。
BTSは、6月12日から13日の2日間、韓国・釜山アジアド主競技場でコンサートを開催する。 続いて26日、スペイン・マドリードでヨーロッパツアーに突入し、8月にはイーストラザフォードを皮切りに2回目の北米ツアーに出発する。
【ライブ写真】熱気あふれる姿！ラスベガス公演でのソロカット
BTSは、現地時間4月25日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開け、エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計5都市15公演を行った。全公演ソールドアウトはもちろん、タンパ、スタンフォード、ラスベガスでは追加公演の実施が決まり、すぐにソールドアウトとなった。
BTSは、コンサートが開催される街全体に活気を吹き込んでいる。ラスベガスの放送局「8News Now」は、BTS公演を前に『BTS Mania in Las Vegas』というタイトルで、街全体に広がる熱気を取り上げた。同報道では、今回の公演がラスベガス地域に最大2億ドル規模の経済効果をもたらすと予測した。また、フロリダ地域の放送局「10 Tampa Bay News」は、BTSがタンパに約8、9億ドル規模の経済効果をもたらすと見込んだ。メキシコシティ商工会議所は、コンサートによって約1億750万ドル規模の経済的波及効果を予測した。
BTSの影響力は公演にとどまらず、韓国文化全般への関心を高めることへとつながっている。現地放送のABC7サンフランシスコは、BTSの人気が韓国語と文化への関心へと広がっていると報じた。スタンフォード大学のダフナ・ジュール韓国学教授はメディアインタビューで「受講生数が停滞したり減少したりするほかの多くの外国語とは異なり、韓国語や韓国史、韓国文化、韓国文学、社会学などには非常に大きな関心が寄せられている」と説明した。
BTSはメキシコシティでの公演を前に、現地大統領の招待を受けて大統領官邸を訪れ、市民と会った。メキシコ政府は、貴賓訪問客として敬意を表し、記念盾を贈呈した。記念プレートには、BTSが音楽を通じてメキシコの若者にインスピレーションを与え、尊重と共感、多様性、平和の文化を基盤とした共同体形成に貢献したという内容が記されている。メンバーは大統領とともにバルコニーに上がり、ソカロ広場に集まった約5万人の市民とあいさつを交わし、熱烈な歓声を浴びた。
エルパソでは地域社会レベルの歓迎が続いた。エルパソ郡委員会はBTSに「エスティマド・アミーゴ」賞を授与し、5月2日から3日にかけての公演日を「El Paso BTS Weekend」と宣言した。これは、BTSがエルパソを主要な公演開催地として広めることに貢献し、地域観光の活性化とコミュニティの誇りを高めたという評価に基づくものである。
BTSは、6月12日から13日の2日間、韓国・釜山アジアド主競技場でコンサートを開催する。 続いて26日、スペイン・マドリードでヨーロッパツアーに突入し、8月にはイーストラザフォードを皮切りに2回目の北米ツアーに出発する。