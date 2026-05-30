LINE Digital Frontierは、同社の電子コミックサービス「LINEマンガ」と、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」で、「銀魂 モノクロ版」（空知英秋／集英社）の全巻無料公開キャンペーンを実施している。期間は5月29日～31日。

編集部で確認したところ、ebookjapanではパソコンやスマートフォンのWebブラウザからログイン不要で全巻閲覧でき、LINEマンガでは第14話以降の閲覧にはスマートフォン向けアプリが必要だった。

「銀魂」は、突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた江戸で、侍の魂を堅持する男・坂田銀時が仲間たちと繰り広げる“SF人情なんちゃって時代劇コメディー”。

テレビ・劇場アニメシリーズ化や実写映画化も行われているシリーズで、2026年2月13日から「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が公開中。

「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」のロングヒットと、5月29日の4DX公開を記念し、5月31日までの「銀魂 モノクロ版」全77巻無料公開に至った。