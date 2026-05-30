今すぐ【ローソン】に走れーーーーッッ！！ マニアが食べてる「新スイーツ」をチェック

【ローソン】の数あるスイーツのなかでも、今回はマニアが食べた「新スイーツ」にフォーカス。抹茶の老舗とのコラボスイーツと、クリームたっぷりで手軽に食べられるスイーツ系パンをピックアップしました。爽やかさもある和菓子系の味を楽しみたい日、クリームのコクをしっかり味わいたい日等、その日の気分に合わせてスイーツを選ぶのも日々の楽しみと言えるかも。「年間1200個以上のスイーツを食べる超甘党」という@yuumogu22さんの感想とあわせて、チェックしてみてください。

抹茶好きにおすすめの老舗コラボケーキ！

創業1836年という老舗茶舗、【森半】とのコラボで登場した「ショコラドーム 抹茶」。チョココーティングのドーム型ケーキに、抹茶ミルククリームと抹茶ソースを詰めた、抹茶好きにはたまらない1品です。@yuumogu22さんは、「本格的な抹茶の味と香りがする」とコメント。実食した筆者も、1個でさまざまな食感が楽しめて、小さめながら満足できました。ちょっと休憩したい時に、緑茶やコーヒーのお供に選びたくなります。

ホイップとクリームの2種類のカスタードがたっぷり

コロンとした形で、片手でサクッと食べられそうなお手軽感が嬉しい「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」。生地の中には、カスタードホイップとカスタードクリームを詰め込んだ贅沢仕立てです。@yuumogu22さんいわく「カスタード自体がちょっと甘さ控えめ」とのことで、たまごのコクを感じられそうな予感。冷蔵庫でしっかり冷やしておけば、暑い日に良い気分転換ができそうです。

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writer：S.Hoshino