¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¤½¤Î£±¡ãÌÀÆü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ø¡äÂè£±²ó¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
SNSÁ´À¹»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤ÊÊóÆ»µ¡´Ø¤Î»ý¤Ä±Æ¶ÁÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·òÁ´¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ËÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤ëÁÈ¿¥¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤ò¤Þ¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¼èºàÊóÆ»³èÆ°¡á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊµÄÏÀ¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢Àì½¤Âç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³Ø²Ê¤Î»³ÅÄ·òÂÀ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤¤¤Þ¤Ê¤¼¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤Î¤«¡ÁÏ¢ºÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Á
1980Ç¯Âå¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¶¯¤Þ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÈãÈ½¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¡¦SNS»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê´ð´´¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤ä¿·Ê¹¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌµÍÑ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤¹¤éÉ¾¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢ÈãÈ½¡×¤ÎÆâ¼Â¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸ÀÏÀÊóÆ»³èÆ°¤ò¤à¤·¤í¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯»É·ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤¬³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¾õ¶·¤ò¸½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Êµ¼Ô¡Ë¤¬¸½¾ì¤ËÉë¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»ö¼Â¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½Å¤Í¤ÆÊÐ¸«¤ä¸í¤ê¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬È¯¿®¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¡¢½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡¢±³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤Û¤É³È»¶¤·¡¢³È»¶¤¹¤ë¤Û¤É¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¿ô²½¤·¤¿¾ðÊó¡¦¼çÄ¥¤ÏÀµ¤·¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿¿¼Â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö±³¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¿¿¼Â¡×¤È¤¤¤¦ÅÝºø¤·¤¿¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³ÉÕ¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò·ã¤·¤¯ÇÍÅÝ¤·¤¿¤êÓÞ¾Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇö¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Í³¾¡¼ê¤ÊÊª¸À¤¤¤¬¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤Ï¤°ã¤¨¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤ò¹½À®¤¹¤ë»ÔÌ±¤¬½½Á´¤Ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤â¤È¤Ë¼«Í³¤ËµÄÏÀ¤·Áê¸ß¤ÎÇ¼ÆÀ¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ©ÅÙÅª¤ÊÊÝ¾ã¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÏÀ¡¦É½¸½¤Î¼«Í³¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼«Í³¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¿¿¤ÃÅö¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¸ÀÏÀ¸ø¶¦¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡Ë¤ÏµÞÂ®¤Ë¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤¬´õÇö²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤¿¤ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤â½Ì¸º¤¹¤ë·¹¸þ¤ò¿§Ç»¤¯Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ÀÏÀÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÂ°¤·¥¸¥ã¡Ý¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÊüÁ÷¿Í¡¦¿·Ê¹¿Í¼«¿È¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«¿®¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Îºî¤ê¼ê¼«¿È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«Êü¤·Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¡¢¿·Ê¹¤Î½ñ¤¼ê¤¬»æ¤Î¿·Ê¹¤ò¤½¤â¤½¤â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡£
ºî¤ê¼ê¼«¿È¤¬¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ä¿·Ê¹¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¡¦ÆÉ¼Ô¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£µÕÀâÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼õ¤±¼ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦ÈÖÁÈ¤ä»æÌÌ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¼«¿È¤¬¤â¤Ã¤È¼èºà¸½¾ì¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊóÆ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¼ã¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼èºà¡¦ÊóÆ»¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥Ç¥¹¥¯¤¬¤â¤¦°ìÅÙÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎµÄÏÀ¤ÎÁÇºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¼¨¤¹ÁÇºà¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¼õ¤±¼ê¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÅö¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÈãÈ½¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Ëµ´ÑÅªÈãÈ½¡¦ÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë¶¯¿Ù¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¼Ò²ñ¤Ë·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÀ¸ÅÌ¤ä³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ÌäÂêÈ¯¸«¡¦²ò·è¤ò´Þ¤à¾ðÊó¸¡¾ÚÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡¦¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ëÊüÁ÷¿Í¤ä¿·Ê¹¿Í¡¢½ÐÈÇ¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈºî¤ê¤äÉ½¸½³èÆ°¤ò¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡×¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¿·Ê¹¡¦ÊüÁ÷¡¦½ÐÈÇ¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Î¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤½¤¦¤·¤¿µï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥ï¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¼«Í³¤ÇË¤«¤Ê¸ÀÏÀÉ½¸½³èÆ°¤ò¤É¤¦»ýÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ©ÅÙÊÝ¾ã¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇË¡¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÃæ³ËÅª¤Ê¼èºàÊóÆ»³èÆ°¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀìÌç¿¦¶È¿Í¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò¤ªµö¤·´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ý¤Ä¿ô¡¹¤Î¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡É
¤Ï¤¸¤á¤ËÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Î¾òÊ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤Î1¹Ô¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
Âè21¾ò¡¡½¸²ñ¡¢·ë¼ÒµÚ¤Ó¸ÀÏÀ¡¢½ÐÈÇ¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤ÎÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â³¤¯Âè£²¹à¤Ç¤Ï¡Ö¸¡±Ü¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¿¯¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸¡±Ü¤äÅðÄ°¤ò·ûË¡¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂ§¤ÎÂè1¹à¤ÇÃ¢½ñ¤Ë¤è¤ëÎã³°¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤Çµ©¤Ë¤ß¤ë¡ÖÀäÂÐÅª¤ÊÉ½¸½¤Î¼«Í³ÊÝ¾ã¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÃí1¡Ë¡£
¤³¤ì¤ÏÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡»þÂå¤Ë¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Ï¸½ºßÆ±ÍÍ¤ËÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖË¡Î§¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤È¤¤¤¦Ã¢½ñ¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¡ÊÃí2¡Ë¤òÀß¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¼£°Â°Ý»ýË¡¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎÀï»þÎ©Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎã³°¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¸¶Â§¤ÈÎã³°¤ÎµÕÅ¾¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤¬¹ÈÏ¤ËÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ì¡¹¤·¤¤·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎË¡¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îã³°Á¼ÃÖ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¡¶µ¹ñ²È¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¥¤¥¹¥é¥à¶µ¹ñ²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥é¡¼¤äÍÂ¸À¼Ô¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¤òÉî¿«¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñ²ÈÅ¾Ê¤¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î»ÙÇÛÀ¯ÅÞ¤òÈãÈ½¡¦ÈÝÄê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ·è¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ®¤¦Ì±¼ç¼çµÁ»×ÁÛ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Í¥ª¥Ê¥Á»×ÁÛ¤ä¸ÀÆ°¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤é¹Ô°Ù¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÏÈ³°¤Ë¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ûË¡ÊÝ¾ã¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ÎÎã³°¤Ê¤ÀäÂÐÅª¤Ê¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ÎÊÝ¾ã¼«ÂÎ¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡Êmagic wand¡Ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ò»Ù¤¨¤ëË¡À©ÅÙ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃ·ÃÅªÂÔ¶ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¢¤ë¼ï¤ÎÆÃÊÌ°·¤¤¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÊóÆ»µ¡´Ø¤äµ¼Ô¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸ÀÏÀ¸ø¶¦¶õ´Ö¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤ÞÉ÷¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤Ë±þ¤¨¡¢»ÔÌ±¤ËË¤«¤ÊÃÎ¼±¡¦¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡ÊÃí1¡ËÉ½¸½¤Î¼«Í³¾ò¹à°Ê³°¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢»×ÁÛÎÉ¿´¤Î¼«Í³¡Ê19¾ò¡Ë¡¢¿®¶µ¤Î¼«Í³¡Ê20¾ò¡Ë¡¢³ØÌä¤Î¼«Í³¡Ê23¾ò¡Ë¤òÄê¤á¤ë¡£
¡ÊÃí2¡ËÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡29¾ò¡¡ÆüËÜ¿ÃÌ±¥ÏË¡Î§¥ÎÈÏ°ÏÆâ¥Ë±÷¥Æ¸ÀÏÀÃøºî°õ¹Ô½¸²ñµÚ·ë¼Ò¥Î¼«Í³¥òÍ¥¹
¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤ÈÃµÄå¶ÈË¡¤Ë¤â¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡É
¤Î¤Á¤Û¤É·Ð±Ä¾å¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡É¤«¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¡¢Ë¡¤Î¾òÊ¸¤ÇÌÀ³Î¤ËÆÃÊÌ°·¤¤¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2¤Ä¤ÎË¡Î§¤ò¤¢¤²¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¾ï¤Î¼èºà³èÆ°¤òÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼Ò²ñ¤Ë¤½¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Âè1¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Ç¡¢¤½¤Î57¾ò¡ÊÃí3¡Ë¤Ç¡ÖÅ¬ÍÑ½ü³°¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ¤·¤«¤âÍøÍÑÌÜÅª¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÀ¯¼£²È¤Î±ø¿¦¤ò¼èºà¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾Úµò¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òËÜ¿Í¤«¤éµöÂú¤ò¤È¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÅöÁ³¡¢Âè3¼Ô¤«¤é¤³¤Ã¤½¤êÆþ¼ê¤¹¤ëÎà¤¤¤Î¤â¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î¼èºà¹Ô°Ù¤ò¡¢Ë¡Î§¾åÄê¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Îµ¬Äê¤ÏÃµÄå¶ÈË¡¤Ë¤â¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£2¾ò¡ÊÃí4¡Ë¤ÎÄêµÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µ¼Ô³èÆ°¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¼«ÂðÅù¤Ç¤ÎÂÔ¤ÁÉú¤»¤äÄÉÈø¹Ô°Ù¤¬¼èºà¤Î¥¤¥í¥Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ª°Æ¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤òÊñ³çÅª¤Ë½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎË¡Î§¤¬¤Ç¤¤¿»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤¬2003Ç¯¡¢ÃµÄå¶ÈË¡¤¬2006Ç¯¤ÎÀ©Äê¤À¤¬¡¢Î©Ë¡ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¿Í¸¢ÍÊ¸îË¡°Æ¡ÊÃí5¡Ë¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ë¡°Æ¤ÏÅö»þ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±¡¦Ì±¼ç¤¬¶¥¤Ã¤ÆË¡°Æºî¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÆÃÄ§¤ÏÀ¯¼£²È¤Ø¤Î¼¹Ù¹¤Ê¼èºà¤äÊóÆ»¤ò¿Í¸¢¿¯³²¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¯¼£²ÈÈÈºá¤ÎÄÉµÚ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤¬Í¿ÌîÅÞ¶¦ÄÌ¤·¤ÆÎ©°Æ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÊóÆ»³¦µó¤²¤Æ¤ÎÈ¿ÂÐ³èÆ°¤äÀ¯¼£ÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢µ¬À©Ë¡°Æ¤ÏÇÑ°Æ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤Ç´ØÏ¢Ë¡¤Ë¤Ï½ü³°µ¬Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊÃí3¡Ë¡¡Âè57¾ò¡¡¸Ä¿Í¾ðÊó¼è°·»ö¶È¼ÔÅùµÚ¤Ó¸Ä¿Í´ØÏ¢¾ðÊó¼è°·»ö¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¼¡¤Î³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÅùµÚ¤Ó¸Ä¿Í´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦ÌÜÅª¤ÎÁ´ÉôËô¤Ï°ìÉô¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅö³º³Æ¹æ¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¾Ï¤Îµ¬Äê¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
°ì¡¡ÊüÁ÷µ¡´Ø¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢ÄÌ¿®¼Ò¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¡ÊÊóÆ»¤ò¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¸Ä¿Í¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¡¡ÊóÆ»¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ëÌÜÅª
Æó¡¡Ãø½Ò¤ò¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¼Ô¡¡Ãø½Ò¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ëÌÜÅª
¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë
¡ÊÃí4¡Ë¡¡Âè2¾òÂè2¹à¡¡¤³¤ÎË¡Î§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃµÄå¶È¡×¤È¤Ï¡¢ÃµÄå¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦±Ä¶È¤ò¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Àì¤é¡¢ÊüÁ÷µ¡´Ø¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢ÄÌ¿®¼Ò¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¡ÊÊóÆ»¡ÊÉÔÆÃÄê¤«¤ÄÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤ò»ö¼Â¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ¸«Ëô¤Ï¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤à¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡£¡Ë¤ò¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¸Ä¿Í¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡£
¡ÊÃí5¡Ë¡¡2002Ç¯¾®ÀôÆâ³Õ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¿Í¸¢ÍÊ¸îË¡°Æ¡¢2005Ç¯Ì±¼çÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¿Í¸¢¿¯³²µßºÑË¡°Æ¡¢2012Ç¯ÌîÅÄÆâ³Õ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¿Í¸¢°Ñ°÷²ñÀßÃÖË¡°Æ¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÇ»Ã¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¼èºàÊóÆ»µ¬À©¾ò¹à¤ò´Þ¤à¡£
ÀèÃ£¤ÎÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ÇÆÀ¤¿¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Äê¤³¤½¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ÏÀèÃ£¤ÎÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿·ûË¡¤Î¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤Î¸î¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤ËÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³èÆ°¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Þ°ìÅÙ»×¤¤¤òÃ×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤·¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥Ê¥ê¥¢Ìò¤òÌ³¤á¼Ò²ñ¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Í³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼«Í³¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢¾¯¿ô¼Ô¤ÎÀ¼¤ä±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤·Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¼«Í³¤¬¤¿¤À¤Î¾þ¤êÊª¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¤®¤ê¤®¤ê¡¢ÊóÆ»³¦¤Î¼«Í³¤ò´õµá¤¹¤ëÀ¼¤Ë»ÔÌ±¼Ò²ñ¤¬¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼èºà¡¦ÊóÆ»¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡°Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤¤¤ÞÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢´ÊÃ±¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÊý¤Ç½ü³°µ¬Äê¤òÀß¤±¤ëÏÃ¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤ÎÂ¦¤«¤éÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¦¤ÎÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈËâË¡¤Î¾ó¡É¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡²ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤¾ó¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ã¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡ä
»³ÅÄ¡¡·òÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
Àì½¤Âç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³Ø²Ê/Âç³Ø±¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³ØÀì¹¶¶µ¼ø¡£
ÀìÌç¤Ï¸ÀÏÀË¡¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à³Ø¡£
¼«Í³¿Í¸¢¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢ÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥ÖÉû²ñÄ¹¡£ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¡¢¾ðÊó¸ø³«¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î³ÆÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£BPO¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡ØË¡¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡¡Âè4ÈÇ¡Ù¡ÊÒ¦Áð½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÎÑÍý¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÒ¦Áð½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø²ÆìÊóÆ»¡ÁÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¸½ºß¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÅ¾¤¬¤ëÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÁÍÉ¤é¤°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÈíÂ¤àÉ½¸½¤Î¼«Í³¡Ù¡ÊÅÄÈª½ñÅ¹¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
Àì½¤Âç³Ø¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤Î¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¸¦µæ²ñ¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£