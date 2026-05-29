セレッソ大阪復帰後、靭帯断裂という大怪我を負った際の、医者の制止を振り切った衝撃行動に、スタジオからは「それバレないの？」と驚きの声が上がった。

【映像】柿谷曜一朗、大怪我した瞬間

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

5月29日の放送では、元プロサッカー選手、柿谷曜一朗が登壇。天才すぎるが故に調子にのってしまった、数々のしくじりエピソードを授業した。授業には、担任の若林正恭（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として、アルコ＆ピース、新川優愛、ゆうちゃみが参加した。

FCバーゼルからセレッソ大阪へ復帰した際、自ら「俺をキャプテンにしてください」と志願した柿谷。しかし、覚悟を決めてスタートした矢先、右足首の靭帯断裂と剥離骨折という全治3カ月の重症を負ってしまう。柿谷はこの悲劇を、10代の頃にパチンコやゲームセンターに通い詰め、ストレッチや筋トレといった基礎的な「体づくり」をサボり続けてきたツケが回ってきた結果だと振り返った。

柿谷の欠場中、セレッソ大阪は好調を維持し、J1昇格をかけたプレーオフ決勝まで勝ち進む。キャプテンとしてピッチに立っていないことへの申し訳なさを感じた柿谷は、「そんなに痛くない」と嘘をつき、痛み止めを打って強行出場することを決意する。医者からは「将来的に寿命が短くなるかもしれない」と止められていたが、その制止を振り切ってピッチに立った。

この告白に対し、スタジオメンバーは「えぇ…」と絶句。澤部から「それバレない？ドクターとかには…」と質問が飛ぶと、柿谷は「絶対バレてます」と即答。覚悟ゆえの独断が招いたその後の転落に、スタジオは騒然となった。

試合には勝利しJ1昇格を成し遂げたものの、代償は大きかった。痛み止めの効果が切れると、本来の何倍もの激痛に襲われ、体のバランスも崩壊。怪我を治さずに出場を続けたことで満足なパフォーマンスが出せなくなっていく。それでもエース兼キャプテンとしてのプライドから「怪我をしていると言えなかった」と、苦しい胸の内を明かした。