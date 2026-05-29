お笑いタレント・ゆーびーむ☆（37）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。配信中に“警視庁”を名乗る女性から、詐欺電話がかかってきた際の様子を公開した。

ゆーびーむ☆は「【詐欺】ライブ配信中に警視庁から電話！！」というタイトルで動画をアップ。警視庁捜査2課を名乗る人物が「兵庫県警の方から、捜査協力要請を受けて連絡している」と言い「身分証をお持ちになって、兵庫県警までお越しいただけますか?」と要請していた。

また「心当たりはありますか?」と聞かれ、ゆーびーむ☆が「あります!どの事件だろう?」ととぼけると、その人物が「“心当たりがある”っておっしゃったのは、そちらの方なので!」と語気を強める場面も。

さらに「お名前ですが、にいくらゆうやさんですか?」と質問されると、ゆーびーむ☆は「ちがいます」と即答。旧姓が「新倉優弥（にいくらゆうび）」と難読のため、間違えたとみられ「分かりました。では、この件では違うようなので」と相手は電話を切っていた。ゆーびーむ☆は「なんで警察が私の名前を知らないで電話かけてくるんだよ!」とツッコミを入れると「情報漏えいですね。皆さんも気をつけてください」と呼びかけていた。