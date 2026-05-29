ブログ、note、自社サイト、社内資料――どれだけ良質な文章を書いても、ChatGPTやPerplexityといったAIが「引用元」として選んでくれなければ、もはや読者にはたどり着けない時代になりつつあります。これからの発信者に求められるのは、検索エンジンに上位表示される技術ではなく、AIに「引用される」技術です。新刊『メール、企画書、プレゼン資料―思考を150％言語化するAI文章術』（青春出版社刊）では、これを「SEOからAEOへ」のシフトと呼びます。AIに引用される人と引用されない人を分けるポイントを紹介します。

「検索1位」がゴールではなくなった

これまでの情報発信は、検索エンジン最適化（SEO）が王道でした。検索結果の上位10件に入れば、あとはユーザーが比較して選んでくれる。だからキーワードを散りばめ、見出しを工夫し、被リンクを増やすことに労力を注いできました。

ところがAI検索が広がると、ユーザーは検索結果の先頭に表示されたAIの要約を読んで満足し、リンクをクリックしないケースが急増しています。いわゆる「ゼロクリック検索」です。リンクをたどるのは、出典をたしかめたい、詳細に踏み込みたい――そんな限られた場面だけになりました。

つまり競争の軸が変わったのです。検索結果の上位10件に入ることより、AIが回答をつくるときの「参照候補」に選ばれることが重要になった。これが「SEOからAEO（Answer Engine Optimization＝回答エンジン最適化）への転換」と呼ぶ事象です。

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