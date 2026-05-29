杉咲花＆多部未華子、初共演の印象語る「不思議な心地よさがあった」 『クロエマ』インタビューに岩瀬洋志も登場
俳優の杉咲花と多部未華子がダブル主演を務めるPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の特別インタビュー映像が解禁された。初共演となった2人は互いの演技を絶賛し、杉咲は「不思議な心地よさがあった」と撮影を振り返った。2人に加え、共演の岩瀬洋志も登場し、役作りや初共演の印象について語っている。
【動画】『クロエマ』特別インタビュー映像
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で知られる漫画家・海野つなみの同名漫画が原作。ドラマ『1122 いいふうふ』でもタッグを組んだ今泉力哉監督と今泉かおり脚本によって映像化される。
物語は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマが、謎めいた資産家クロエと出会うことから始まる。性格が正反対の2人はひょんなことから占いの店を開き、相談者たちが抱える悩みや謎に向き合っていく。格差やルッキズム、SNS炎上といった現代社会の問題も織り込まれた占いミステリーとなっている。
エマを演じた杉咲は、「エマはどれだけ自分に過酷なことが巻き起こってもあっけらかんとしているところ、他者に興味があるのかないのかよくわからないところ、なかなか掴みどころがない人物なので、どう演じたらいいのかをとても悩みました」と振り返った。
一方、クロエ役の多部は「クロエはポロッと本心をこぼしたり、愛きょうがないようにみえて実はあるキャラクターで、人間らしさがかわいらしくてやってみたいと思いました」と役の魅力を語る。
純喫茶「パリ」の2代目マスターで、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと下門賢志郎を演じた岩瀬は、「シモンはなるべくモテたくないタイプで、なるべく目立たないように、姿勢・佇まいを意識していました」と、独特なアプローチを明かした。
また、本作で初共演となった杉咲と多部は互いの演技を絶賛。多部は杉咲について、「エマの空気が読めないところや、"ん？"と思うような独特なキャラクターを、さらっと嫌味なく演じられているところがすごい。改めて素敵だなと感じました」と、その演技を絶賛。
杉咲も、「二人とも“本当にこんな人いるのかな？”と笑ってしまうような役どころだけれど、どこか人間味がにじんでいて、役として佇む二人と一緒にやらせていただくことに不思議な心地よさがあった」と撮影を振り返っている。
そんな二人に対し、岩瀬は、「お二人とのシーンが多かったんですけど、お芝居のことでも、それ以外のところでもサポートしていただいてとても“優しいな“と思った」と初々しく感謝を伝えた。
また、杉咲は劇中に登場する食べ物について、「作っている様子や出来上がったものを見ているだけでワクワクするものがたくさん出てきました。悩み、苦しみ、楽しさといった感情は、食べ物があることで2倍に膨らむ」としたうえで、「"腹落ち"という言葉がまさにぴったりで、その時の感情を噛み砕いて腹に落とすことで、もう一度味わいが生まれる――そういったことを強く感じる撮影でした」と、登場人物たちの心情とリンクする食の描写を注目ポイントに挙げた。
撮影の裏話も披露され、多部は劇中で登場する占いシーンについて「本当につらかった」と笑顔で告白。20枚のクロニクルカードをすべて暗記して撮影に臨んだことを明かし、「原作に忠実に再現されていたと言っていただけて、それだけでよかったと思えました」と話していた。
最後に配信を控えた本作について杉咲は、「人には伝わらないような困難をそれぞれのキャラクターが抱えている。それでも、なんとか日々をしのぎ、時には文句を言いながら、たまにパフェを食べて毒抜き、息抜きできる作品だと思いました」とコメント。
多部は「想像を遥かに超えるものが出来上がるのではと期待しています。ただ、占いのシーンは緊張して挑んだので、一番完成が気になります」と語り、岩瀬は「ミステリアスで謎めいた部分がとても多い作品ですが、みんなで作り上げた作品だからこそ、皆さんと一緒に楽しみたいです！」と、アピールしている。
『クロエマ』は全5話構成で、6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信される。プライム会員は、追加料金なしで視聴できる。
【動画】『クロエマ』特別インタビュー映像
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で知られる漫画家・海野つなみの同名漫画が原作。ドラマ『1122 いいふうふ』でもタッグを組んだ今泉力哉監督と今泉かおり脚本によって映像化される。
エマを演じた杉咲は、「エマはどれだけ自分に過酷なことが巻き起こってもあっけらかんとしているところ、他者に興味があるのかないのかよくわからないところ、なかなか掴みどころがない人物なので、どう演じたらいいのかをとても悩みました」と振り返った。
一方、クロエ役の多部は「クロエはポロッと本心をこぼしたり、愛きょうがないようにみえて実はあるキャラクターで、人間らしさがかわいらしくてやってみたいと思いました」と役の魅力を語る。
純喫茶「パリ」の2代目マスターで、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと下門賢志郎を演じた岩瀬は、「シモンはなるべくモテたくないタイプで、なるべく目立たないように、姿勢・佇まいを意識していました」と、独特なアプローチを明かした。
また、本作で初共演となった杉咲と多部は互いの演技を絶賛。多部は杉咲について、「エマの空気が読めないところや、"ん？"と思うような独特なキャラクターを、さらっと嫌味なく演じられているところがすごい。改めて素敵だなと感じました」と、その演技を絶賛。
杉咲も、「二人とも“本当にこんな人いるのかな？”と笑ってしまうような役どころだけれど、どこか人間味がにじんでいて、役として佇む二人と一緒にやらせていただくことに不思議な心地よさがあった」と撮影を振り返っている。
そんな二人に対し、岩瀬は、「お二人とのシーンが多かったんですけど、お芝居のことでも、それ以外のところでもサポートしていただいてとても“優しいな“と思った」と初々しく感謝を伝えた。
また、杉咲は劇中に登場する食べ物について、「作っている様子や出来上がったものを見ているだけでワクワクするものがたくさん出てきました。悩み、苦しみ、楽しさといった感情は、食べ物があることで2倍に膨らむ」としたうえで、「"腹落ち"という言葉がまさにぴったりで、その時の感情を噛み砕いて腹に落とすことで、もう一度味わいが生まれる――そういったことを強く感じる撮影でした」と、登場人物たちの心情とリンクする食の描写を注目ポイントに挙げた。
撮影の裏話も披露され、多部は劇中で登場する占いシーンについて「本当につらかった」と笑顔で告白。20枚のクロニクルカードをすべて暗記して撮影に臨んだことを明かし、「原作に忠実に再現されていたと言っていただけて、それだけでよかったと思えました」と話していた。
最後に配信を控えた本作について杉咲は、「人には伝わらないような困難をそれぞれのキャラクターが抱えている。それでも、なんとか日々をしのぎ、時には文句を言いながら、たまにパフェを食べて毒抜き、息抜きできる作品だと思いました」とコメント。
多部は「想像を遥かに超えるものが出来上がるのではと期待しています。ただ、占いのシーンは緊張して挑んだので、一番完成が気になります」と語り、岩瀬は「ミステリアスで謎めいた部分がとても多い作品ですが、みんなで作り上げた作品だからこそ、皆さんと一緒に楽しみたいです！」と、アピールしている。
『クロエマ』は全5話構成で、6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信される。プライム会員は、追加料金なしで視聴できる。