○モノタロウ <3064> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.0％にあたる520万9200株の自社株を消却する。消却予定日は6月5日。



○ヒロセ電 <6806> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.26％にあたる116万3534株の自社株を消却する。消却予定日は6月5日。



○東エレク <8035> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる750万株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から27年3月31日まで。



○川崎汽 <9107> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.96％にあたる4442万9000株(金額で1300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から9月30日まで。



［2026年5月29日］



株探ニュース