連覇を目指すPSG、アーセナルとのCL決勝に臨むメンバー発表！…負傷懸念のハキミ＆デンベレもブダペストへ
パリ・サンジェルマン（PSG）は29日、アーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨むメンバーを発表した。
王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8−2、準々決勝でリヴァプールに4−0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。
準決勝ではリーグフェーズでも激突したバイエルンとの再戦に。本拠地『パルク・デ・プランス』で行われたファーストレグではウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがそれぞれ2ゴールを挙げて5−4で勝利。セカンドレグでは開始早々の3分にデンベレが先制点をもたらすと、バイエルンの反撃を最終盤の1点に抑え、2戦合計6−5で勝ち上がった。連覇をかけた決勝では悲願の初戴冠を目指すアーセナル（イングランド）と対戦する。
決勝に臨むメンバーにはロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフや主将を務めるブラジル代表DFマルキーニョス、ポルトガル代表MFヴィティーニャ、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアらが順当に名を連ねた。また、負傷が懸念されていたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミとフランス代表FWウスマン・デンベレも決戦の地ブダペストへ向かうこととなった。
決勝戦は『プスカシュ・アレーナ』で開催され、日本時間31日午前1時にキックオフされる。PSGのメンバーは以下の通り。
▼GK
30 リュカ・シュヴァリエ
39 マトヴェイ・サフォノフ
89 レナト・マリン
▼DF
2 アクラフ・ハキミ
4 ルーカス・ベラウド
5 マルキーニョス
6 イリア・ザバルニー
21 リュカ・エルナンデス
25 ヌーノ・メンデス
51 ウィリアム・パチョ
▼MF
8 ファビアン・ルイス
17 ヴィティーニャ
19 イ・ガンイン
24 セニー・マユル
27 ドロ・フェルナンデス
33 ウォーレン・ザイール・エメリ
87 ジョアン・ネヴェス
▼FW
7 フヴィチャ・クヴァラツヘリア
9 ゴンサロ・ラモス
10 ウスマン・デンベレ
14 デジレ・ドゥエ
29 ブラッドリー・バルコラ
47 クエンティン・エンジャントゥ
49 イブラヒム・エムバイェ
王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングランド）に2戦合計8−2、準々決勝でリヴァプールに4−0と快勝し、ベスト4へ駒を進めた。
決勝に臨むメンバーにはロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフや主将を務めるブラジル代表DFマルキーニョス、ポルトガル代表MFヴィティーニャ、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアらが順当に名を連ねた。また、負傷が懸念されていたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミとフランス代表FWウスマン・デンベレも決戦の地ブダペストへ向かうこととなった。
決勝戦は『プスカシュ・アレーナ』で開催され、日本時間31日午前1時にキックオフされる。PSGのメンバーは以下の通り。
▼GK
30 リュカ・シュヴァリエ
39 マトヴェイ・サフォノフ
89 レナト・マリン
▼DF
2 アクラフ・ハキミ
4 ルーカス・ベラウド
5 マルキーニョス
6 イリア・ザバルニー
21 リュカ・エルナンデス
25 ヌーノ・メンデス
51 ウィリアム・パチョ
▼MF
8 ファビアン・ルイス
17 ヴィティーニャ
19 イ・ガンイン
24 セニー・マユル
27 ドロ・フェルナンデス
33 ウォーレン・ザイール・エメリ
87 ジョアン・ネヴェス
▼FW
7 フヴィチャ・クヴァラツヘリア
9 ゴンサロ・ラモス
10 ウスマン・デンベレ
14 デジレ・ドゥエ
29 ブラッドリー・バルコラ
47 クエンティン・エンジャントゥ
49 イブラヒム・エムバイェ