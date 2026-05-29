劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』ジミー ストーン監督＆小菅秀徳P＆黒井瞳P鼎談、100分に原作エッセンスを漏らさず凝縮

劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』ジミー ストーン監督＆小菅秀徳P＆黒井瞳P鼎談、100分に原作エッセンスを漏らさず凝縮