森 大翔がライブ会場限定盤EP「薄明」を、6月5日(金)に開催される＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞大阪 Music Club JANUSのライブ会場よりリリースすることが決定した。

今作はリスタートを切った森 大翔の等身大の感情が詰め込まれた作品となっており、今の森 大翔を象徴する楽曲が収録されている。

収録曲は、4月に配信された、日本赤十字社「はたちの献血」の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソングとなっている「祝祭」に加え、新曲「純風」、「カケラ」、「22/22」、「ラウシ」を含む計5曲。

森 大翔が生まれ育った羅臼の風景や空気感を楽曲に落とし込んだ、壮大なスケールと自身のルーツを感じさせる作品群を収録したEPとなっている。

今回のEP「薄明」は6月5日(金)のワンマンライブを皮切りに、ライブ会場の物販のみでの販売となる。

すでに＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞は両日ともSOLD OUTとなっているが、今後予定されているイベントでも販売されるとのこと。

そして、第108回全国高校野球選手権大会CMの大会歌「栄冠は君に輝く」のアレンジカバーを担当することも決定した。森 大翔ならではのギターアレンジと、球児が持つエネルギー、大阪府立箕面高校ダンス部との化学反応を起こした「栄冠は君に輝く」の映像公開にも期待だ。

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・森 大翔コメント

“薄明”は、自分自身のルーツと向き合いながら、“今の自分が本当に鳴らすべき音”を探し続ける中で生まれた作品です。タイトルの“薄明”には、夜明け前の淡く鮮やかな時間のように、新しいフェーズの始まりへの思いを込めました。自分が心から美しいと思える音を詰め込んだ作品になったので、ぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。

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ライブ会場限定盤EP「薄明」

2026年6月5日(金) Release

PROA-101 ￥2,200(税込) ・収録曲

1.祝祭

2.純風

3.カケラ

4.22/22

5.ラウシ

＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」 ＞

2026年6月9日（火）

会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

SOLD OUT 追加公演

2026年6月5日(金)

会場：大阪 Music Club JANUS

開場 18:15 / 開演 19:00

SOLD OUT 料金：一般指定席 \4,500（D別） / U-23指定席 \3,500（D別）

＊U-23指定席は公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額￥1,000をお支払いいただきます。