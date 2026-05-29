[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇141銘柄・下落133銘柄（東証終値比）
5月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 86 +28（ +48.3%）
2位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 297 +96（ +47.8%）
3位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2537 +500（ +24.5%）
4位 <5616> 雨風太陽 793 +100（ +14.4%）
5位 <4369> トリケミカル 4251 +481（ +12.8%）
6位 <7238> ブレーキ 136.9 +12.9（ +10.4%）
7位 <9444> トーシンＨＤ 250 +21（ +9.2%）
8位 <5367> ニッカトー 1565 +116（ +8.0%）
9位 <4166> かっこ 963.4 +66.4（ +7.4%）
10位 <2871> ニチレイ 1950 +128.0（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9221> フルハシＥ 825 -300（ -26.7%）
2位 <245A> ＩＮＧＳ 1840 -500（ -21.4%）
3位 <2331> ＡＬＳＯＫ 992.3 -133.7（ -11.9%）
4位 <4381> ビープラッツ 295 -39（ -11.7%）
5位 <3501> ＳＭＩＮＯＥ 1077 -100（ -8.5%）
6位 <3907> シリコンスタ 1302 -95（ -6.8%）
7位 <2395> 新日本科学 1144.5 -72.5（ -6.0%）
8位 <3672> オルトＰ 28.5 -1.5（ -5.0%）
9位 <6659> メディアＬ 74.2 -3.8（ -4.9%）
10位 <6721> ウインテスト 72.3 -3.7（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 1950 +128.0（ +7.0%）
2位 <8252> 丸井Ｇ 2800 +72.0（ +2.6%）
3位 <9107> 川崎汽 2580 +60.0（ +2.4%）
4位 <8035> 東エレク 53635 +1215（ +2.3%）
5位 <4751> サイバー 1310 +16.5（ +1.3%）
6位 <9766> コナミＧ 19170 +240（ +1.3%）
7位 <6752> パナＨＤ 3739 +39.0（ +1.1%）
8位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 354 +3（ +0.9%）
9位 <6902> デンソー 1924 +16.0（ +0.8%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3440 +28.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 22560 -440（ -1.9%）
2位 <4042> 東ソー 2700 -50.0（ -1.8%）
3位 <4503> アステラス 2270 -13.0（ -0.6%）
4位 <8750> 第一ライフ 1627 -9.0（ -0.6%）
5位 <285A> キオクシア 65500 -350（ -0.5%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1300 -5.5（ -0.4%）
7位 <6526> ソシオネクス 2625 -10.0（ -0.4%）
8位 <6971> 京セラ 3470 -13.0（ -0.4%）
9位 <4005> 住友化 608 -2.2（ -0.4%）
10位 <7201> 日産自 395.4 -1.4（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 86 +28（ +48.3%）
2位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 297 +96（ +47.8%）
3位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2537 +500（ +24.5%）
4位 <5616> 雨風太陽 793 +100（ +14.4%）
5位 <4369> トリケミカル 4251 +481（ +12.8%）
6位 <7238> ブレーキ 136.9 +12.9（ +10.4%）
7位 <9444> トーシンＨＤ 250 +21（ +9.2%）
8位 <5367> ニッカトー 1565 +116（ +8.0%）
9位 <4166> かっこ 963.4 +66.4（ +7.4%）
10位 <2871> ニチレイ 1950 +128.0（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9221> フルハシＥ 825 -300（ -26.7%）
2位 <245A> ＩＮＧＳ 1840 -500（ -21.4%）
3位 <2331> ＡＬＳＯＫ 992.3 -133.7（ -11.9%）
4位 <4381> ビープラッツ 295 -39（ -11.7%）
5位 <3501> ＳＭＩＮＯＥ 1077 -100（ -8.5%）
6位 <3907> シリコンスタ 1302 -95（ -6.8%）
7位 <2395> 新日本科学 1144.5 -72.5（ -6.0%）
8位 <3672> オルトＰ 28.5 -1.5（ -5.0%）
9位 <6659> メディアＬ 74.2 -3.8（ -4.9%）
10位 <6721> ウインテスト 72.3 -3.7（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 1950 +128.0（ +7.0%）
2位 <8252> 丸井Ｇ 2800 +72.0（ +2.6%）
3位 <9107> 川崎汽 2580 +60.0（ +2.4%）
4位 <8035> 東エレク 53635 +1215（ +2.3%）
5位 <4751> サイバー 1310 +16.5（ +1.3%）
6位 <9766> コナミＧ 19170 +240（ +1.3%）
7位 <6752> パナＨＤ 3739 +39.0（ +1.1%）
8位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 354 +3（ +0.9%）
9位 <6902> デンソー 1924 +16.0（ +0.8%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3440 +28.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 22560 -440（ -1.9%）
2位 <4042> 東ソー 2700 -50.0（ -1.8%）
3位 <4503> アステラス 2270 -13.0（ -0.6%）
4位 <8750> 第一ライフ 1627 -9.0（ -0.6%）
5位 <285A> キオクシア 65500 -350（ -0.5%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1300 -5.5（ -0.4%）
7位 <6526> ソシオネクス 2625 -10.0（ -0.4%）
8位 <6971> 京セラ 3470 -13.0（ -0.4%）
9位 <4005> 住友化 608 -2.2（ -0.4%）
10位 <7201> 日産自 395.4 -1.4（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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