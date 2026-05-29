　5月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は133銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが42銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3624>　アクセルＭ　　　　　 86　　 +28（ +48.3%）
2位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　297　　 +96（ +47.8%）
3位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2537　　+500（ +24.5%）
4位 <5616>　雨風太陽　　　　　　793　　+100（ +14.4%）
5位 <4369>　トリケミカル　　　 4251　　+481（ +12.8%）
6位 <7238>　ブレーキ　　　　　136.9　 +12.9（ +10.4%）
7位 <9444>　トーシンＨＤ　　　　250　　 +21（　+9.2%）
8位 <5367>　ニッカトー　　　　 1565　　+116（　+8.0%）
9位 <4166>　かっこ　　　　　　963.4　 +66.4（　+7.4%）
10位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1950　+128.0（　+7.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9221>　フルハシＥ　　　　　825　　-300（ -26.7%）
2位 <245A>　ＩＮＧＳ　　　　　 1840　　-500（ -21.4%）
3位 <2331>　ＡＬＳＯＫ　　　　992.3　-133.7（ -11.9%）
4位 <4381>　ビープラッツ　　　　295　　 -39（ -11.7%）
5位 <3501>　ＳＭＩＮＯＥ　　　 1077　　-100（　-8.5%）
6位 <3907>　シリコンスタ　　　 1302　　 -95（　-6.8%）
7位 <2395>　新日本科学　　　 1144.5　 -72.5（　-6.0%）
8位 <3672>　オルトＰ　　　　　 28.5　　-1.5（　-5.0%）
9位 <6659>　メディアＬ　　　　 74.2　　-3.8（　-4.9%）
10位 <6721>　ウインテスト　　　 72.3　　-3.7（　-4.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1950　+128.0（　+7.0%）
2位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　　 2800　 +72.0（　+2.6%）
3位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2580　 +60.0（　+2.4%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　53635　 +1215（　+2.3%）
5位 <4751>　サイバー　　　　　 1310　 +16.5（　+1.3%）
6位 <9766>　コナミＧ　　　　　19170　　+240（　+1.3%）
7位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3739　 +39.0（　+1.1%）
8位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　354　　　+3（　+0.9%）
9位 <6902>　デンソー　　　　　 1924　 +16.0（　+0.8%）
10位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 3440　 +28.0（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　　22560　　-440（　-1.9%）
2位 <4042>　東ソー　　　　　　 2700　 -50.0（　-1.8%）
3位 <4503>　アステラス　　　　 2270　 -13.0（　-0.6%）
4位 <8750>　第一ライフ　　　　 1627　　-9.0（　-0.6%）
5位 <285A>　キオクシア　　　　65500　　-350（　-0.5%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1300　　-5.5（　-0.4%）
7位 <6526>　ソシオネクス　　　 2625　 -10.0（　-0.4%）
8位 <6971>　京セラ　　　　　　 3470　 -13.0（　-0.4%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　　608　　-2.2（　-0.4%）
10位 <7201>　日産自　　　　　　395.4　　-1.4（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース