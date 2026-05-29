ディズニーストアから、6月26日「スティッチの日」にちなみ、「スティッチ」と「スクランプ」それぞれの愛おしい夏のワンシーンを描いた新コレクションが登場。

星を抱きしめる姿にきゅんとする「スティッチ」のぬいぐるみや、「スティッチ」の忘れ物の「スクランプ」をテーマにしたグッズなどが展開されます☆

ディズニーストア「スティッチ」コレクション「Disney Stitch Day Collection／Scrump Collection」

スケジュール：

先行発売日：2026年6月2日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年6月5日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアに、6月26日の「スティッチの日」にちなんで、新コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」が登場。

悪の天才科学者「ジャンバ博士」が、626番目に作った試作品エイリアン、それが「スティッチ」です。

その試作品番号にちなんで、6月26日が「スティッチの日」になりました。

「スティッチ」が主役の「Disney Stitch Day Collection」には、ピンクやパープルで描いた幻想的な夏の夜空や、空いっぱいに広がる星をうっとりと見上げる「スティッチ」の表情が印象的な描き起こしアートが使用されます。

さらに夏らしい涼しげなライトブルーを基調にした、「スクランプ」が主役の新コレクション「Scrump Collection」もラインナップ。

「スティッチの日」を盛り上げる2つのコレクションをまとめて紹介していきます☆

Disney Stitch Day Collection

6月26日の「スティッチの日」を前に、「Disney Stitch Day Collection」が登場。

ピンクやパープルで描いた幻想的な夏の夜空や、空いっぱいに広がる星をうっとりと見上げる「スティッチ」の表情が印象的な描き起こしアートが使用されています。

「スティッチ」が砂浜のヒトデを空から落ちてきた星だと思い込み、「リロ」のために拾い集めてプレゼントする、心温まるオリジナルストーリーをテーマにしたコレクションです。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、大切そうに星を抱きしめる「スティッチ」のほか、「リロ」がお返しにプレゼントした手作りの星のペンダントを身に着けた「スティッチ」が登場。

ハワイの夕暮れをイメージした優しいカラーリングや、パールビーズや星柄のハイライトで表現したきらめく目にも注目です。

さらに、グラデーションカラーが映えるステンレスタンブラーをはじめ、総柄ブランケット、半袖パジャマなどのホーム雑貨を豊富に展開。

シークレットコレクションからは、「スティッチ」や「スクランプ」をデザインした、全5種のライトが登場します。

スティッチ 87cm ぬいぐるみ スーパービッグ Disney Stitch Day Collection

価格：23,800円 (税込)

サイズ：約高さ87×幅82×奥行き57cm

選考発売日：2026年6月2日(火)発売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店発売日：2026年6月5日(金)発売店舗：渋谷公園通り店、仙台東映プラザ店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

夕暮れのハワイの海の色が宿った、どこか儚げな優しい色をした「スティッチ」とアヒルの大きなぬいぐるみ。

身に着けているヒトデモチーフ付きの首飾りは「リロ」の手作りで、海で遊んだ帰り道に拾い集めたヒトデを「スティッチ」が「リロに」プレゼントし、それに喜んだ「リロ」はもらったヒトデを首飾りにして「スティッチ」に贈りました。

そんなかわいいストーリーが込められたぬいぐるみになっています。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 星 Disney Stitch Day Collection

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ13×幅14×奥行き10cm

チェーン 約長さ20cm

ヒトデを抱えた「スティッチ」のぬいぐるみキーチェーン。

スティッチの目には星形のハイライトが施されており、まるで砂浜の星が映っているかのようで、なんとも言えない表情が心にしみます。

オーロラのようにきらめくビーズチェーンは、夕方から夜に変わる夏の空をイメージさせるのもポイントです。

スティッチ＆スクランプ タンブラー ステンレス Disney Stitch Day Collection

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ18.5×直径7.5cm

容量：500ml

「スティッチ」と「スクランプ」のステンレスタンブラー。

ボトルの表面はクラック加工を施したようなメタリックな輝きがきれい☆

夕方から夜に変わる夏の空を思わせるグラデーションカラーの背景、かわいらしいキャラクターの表情に注目です。

スティッチ＆スクランプ ブランケット Cool ぬいぐるみ付き Disney Stitch Day Collection

価格：6,000円 (税込)

サイズ：ブランケット 約縦70×横100cm

ぬいぐるみ 約高さ19.5×幅25×奥行き38cm

うとうと眠たそうな「スティッチ」が枕のようにして使っているのは、「スティッチ」と「スクランプ」がプリントされた総柄ブランケット。

プリント面は暑い季節に心地良く使える冷感素材で生地に触れるとひんやりし、裏面は無地で、表面と異なる肌ざわりです。

ブランケットを使わない時は折りたたんで「スティッチ」ぬいぐるみに戻すことで、留め具でかわいくコンパクトに収納できます。

スティッチ＆スクランプ トートバッグ Disney Stitch Day Collection

価格：4,900円 (税込)

サイズ：約高さ35.5×幅52.5×奥行き(底マチ)13cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約17cｍ

夏のおでかけのお供にぴったりな「スティッチ」と「スクランプ」の刺しゅう入りトートバッグ。

キャラクターに添えたアルファベットロゴは優しくほのかにきらめきます。

あれこれしまえる大容量バッグなので、日帰り旅行など荷物の多い日におすすめです。

スティッチ＆スクランプ ミニタオル Disney Stitch Day Collection

価格：900円 (税込)

サイズ：約縦25×横25cm

さりげなくきらめく縁飾りや、刺しゅうで表現されたヒトデがポイントのミニタオル。

スクランプと海で遊んだ後、ふと見上げた空にはたくさんの星が。

「スティッチ」の夏のひとコマを描いた美しいデザインになっています。

Scrump Collection

夏らしい涼しげなライトブルーを基調にした「スクランプ」が主役の新コレクション「Scrump Collection」

いつも一緒の「スティッチ」に忘れられてしまい、寂しくプールの中をふわふわ漂う「スクランプ」

最後には見つけてもらい、洗濯物と一緒に乾かしてもらうオリジナルストーリーがテーマになっています。

思わず守ってあげたくなるような愛らしい姿に注目です。

ラインナップは、水に濡れたスクランプを表現した少し重みのあるぬいぐるみや、乾かしてもらっている姿がキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ポーチ、フェイスタオルといった雑貨まで幅広く展開。

水滴をイメージしたビーズなど、クリア素材を取り入れた透明感あふれるデザインもポイントです。

プールに浮かんだり沈んだりする「スクランプ」をデザインしたウォーターボトルや保冷バッグは、これからの夏のおでかけにもぴったり。

また、メッシュ素材を使用したスパバッグやクリアトートバッグといった、海やプールでのレジャーシーンで活躍するグッズも充実します。

そのほか、「スクランプ」の愛おしい姿をデザインした全7種のシークレットキーチェーンが登場☆

スクランプ ぬいぐるみ Scrump Collection

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約高さ22×幅22×奥行き40cm

かわいいストーリーと儚げな透明感に心惹かれる、スクランプのぬいぐるみ。

手足の先には細かなビーズを詰めて、水に濡れたスクランプの重さを表現し、滴る水のドロップビーズがキラリと光ります。

「スクランプ」の目とおなかのボタンは透明で、リボンにはオーガンジーの透ける素材を使うことで、ピュアな雰囲気を演出しているのも特徴です。

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Scrump Collection

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約27cm

キャラクター 約高さ17.5×幅10×奥行き6.5cm

水に濡れてしまった体を乾かしている、逆さポーズの「スクランプ」が再現されたぬいぐるみキーホルダー。

手足の先には、滴る水のドロップビーズがキラリ。

リボンの中に閉じ込められたビーズがオーロラのようにさりげなくきらめくディズニーグッズです。

スクランプ フェイスタオル Scrump Collection

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約縦34×横75cm

プールで遊んだ「スティッチ」の忘れ物をテーマにした、「スクランプ」のフェイスタオル。

プールに浮かんだり沈んだり、水中をふわふわと漂う無重力感が伝わってくる「スクランプ」のアートは、どこかせつなくて、愛おしくなります。

水の泡と水滴、“SCRUMP”の文字の部分は織りで模様が表現されているため、立体的な仕上がりです。

スクランプ クリアファイル 2ポケット Scrump Collection

価格：750円 (税込)

サイズ：約縦31×横23.5cm

表紙の丸形フレークで水中の泡をイメージしたクリアファイル。

乾かし中の「スクランプ」は、ファイル内側の見開きポケットに描かれています。

オーロラのようにきらめきながら爽やかさを添えてくれるステーショナリーです。

スクランプ トートバッグ クリア格子 Scrump Collection

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ39.5×幅59×奥行き(底マチ) 20cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) ロング約31cm、ショート約14cm

「スクランプ」の夏の思い出をデザインしたクリアトートバッグ。

格子模様のクリア生地と中が透けにくい生地が合わせてあるので、収納したアイテムを見せる見せないのコントロールがしやすくて便利。

長さ違いの2種類の持ち手が付いた大容量サイズで、夏レジャーにおすすめです。

スクランプ シークレットキーホルダー Scrump Collection

価格：700円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ：約縦6.5×横5.5×厚み2cm

ひと粒のビーズがアクセントになった、プールに浮かんだり沈んだり、水中をふわふわと漂う「スクランプ」をイメージしてつくられたシークレットキーホルダー。

水に見立てたクリアプレートは凹凸やグラデーションで水中の光を表現していて、とってもきれいです。

デザインは全7種類で、そのうちの1種類が小箱に入っています。

星を抱きしめる姿にきゅんとする「スティッチ」のぬいぐるみや、「スティッチ」の忘れ物の「スクランプ」をテーマにしたグッズがラインナップ。

ディズニーストアにて2026年6月2日より順次販売が開始される「スティッチ」コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」の紹介でした☆

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