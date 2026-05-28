元子役としても活躍経験のあるイケメン高校生・はると（今井暖大）。その可愛すぎる彼女のキュートな表情に「顔可愛い」と、反響が上がる一幕があった。

【映像】『ネプリーグ』に出演した大人気カップル

ABEMAにて5月27日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#57では「すぱのび探検隊」と題した企画が展開。「卒業編2026」でカップルとなったねね（時田音々）とはるとが「洞窟奥地に潜む小滝を目指せ！」というミッションに挑んだ。

ねねとはるとといえば、5月25日放送のフジテレビ系『ネプリーグ』に出演も果たした、ティーンを中心に支持を集めるカップル。『すぱのび』では「お寿司が食べたい」というはるとのために、ねねが寿司職人としてプチ修行しその腕を振る舞うなど、仲睦まじい様子を届けている。

そんなはるねねカップルは今回、洞窟での探検に挑んだ。ねねは途中、狭い洞窟にすっぽりと体がはまってしまい動けなくなってしまったが、そんなねねの姿を見て、スタジオMCのYouTuber・かすは「顔可愛い」と無邪気に絶賛。ねねは岩の隙間にジャストフィットしてしまったが、なんとか知恵を絞ってその後、難関スポットを無事、通過していた。

また別企画の「シゴデキ動物園inアドベンチャーワールド」では、お仕事の合間にペンギンの被り物を買うなど、デートを楽しんだねねとはると。そんなはるとはペンギンの被り物を被ってなぜか犬の鳴き声をしながら、ねねからの「あ〜ん」で食事を楽しんでいた。ねねの可愛さ、はるとのノリの良さが垣間見えた一コマだった。