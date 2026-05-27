県内はよく晴れて気温がグングン上がりました。



まだ5月ですが長い時間、外にいると汗をかいてしまうような暑さでした。



27日はほとんどの地点でことし最も高い気温を観測し、横手市など10地点で真夏の暑さとなりました。



午後1時ごろ、横手市中心部の国道に表示された気温は30度。



高気圧に覆われ、県内は朝からよく晴れました。



日差しに加え、上空に暖かい空気が流れ込んだため、日中は気温がぐんぐん上がりました。





最も気温が上がった横手市では、平年より9度ほど高い32度を観測。ことし初めての真夏日となりました。次いで北秋田市鷹巣が31度、仙北市角館が30.9度と、県内26ある観測地点のうち24地点でことし最も気温が高くなりました。30度ちょうどまで上がった秋田市では、街を歩く人も夏本番の装いでした。28日は朝から雲が広がるものの、日中の気温は25度を超えるところが多く、暑さが続きそうです。29日の金曜日は広い範囲で雨が降り、日中は各地で20度を下回る見込みで、前日との気温差が10度近くになるところがあるかもしれません。体調を崩さないよう注意してください。※5月27日午後6時15分のABS news every.でお伝えします