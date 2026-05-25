SBIいきいき少額短期保険は、“終活・葬儀”に関するアンケート調査を実施し、全国の50歳以上の男女1012名の人から回答を得た。“終活”に関する調査は5回目、“葬儀”に関する調査は3回目となり、今回同時に調査をおこなったもの。





今回の調査では、“終活”の必要性を感じている人は約8割にのぼる一方、実際に取り組んでいる人は、そのうち3人に1人にとどまり、意識と行動の間にギャップがあることが明らかになった。終活に取り組む背景には、「万が一のときに家族に迷惑をかけたくない」という思いが強く表れている。

また、自身の葬儀にかけたい費用は、実際にかかった葬儀費用よりも低い水準を望む傾向があり、葬儀の形式や葬送方法についても、より簡素で多様な選択を望む傾向がうかがえた。

自身や家族にもしものことが起こったときのために、事前に互いの希望などを話し合っておくと心の準備につながる。この機会に話し合ってみては。

終活について、約8割の人が“終活”の必要性を認識しているにもかかわらず、行動に移しているのは、そのうち3人に1人という実態が浮き彫りになった。





終活に取り組むきっかけとして最も多かったのは、「万が一のときに家族に迷惑をかけたくないから」が79.8％。次いで「身の回りのことを整理しておきたいから」が71.3％となり、終活は“自分のため”というよりも「家族への配慮」から始まっていることが読み取れる。





終活で「すでに取り組んでいること」「心配・気になっていること」の両方で、第1位となったのは「物の整理・片付け」。終活実施者の84.4％が既に着手している一方、未実施者の78.8％が不安を感じており、“終活＝片付け”という認識が広く定着していることが明らかになった。





実際に「物の整理・片付け」に取り組んだ人のうち、約7割が「自分一人でおこなった」と回答しており、専門業者に依頼するケースは1.3％と少数派だった。「体力と気力があるうちに」「日常的に少しずつ」進める人が多く、終活の片付けは特別な準備ではなく、生活の延長としておこなわれていることが明らかになった。





葬儀について、自身または配偶者・パートナーが喪主として執り行った葬儀費用は「51〜100万円」が22.9％で最多となり、次いで「101〜150万円」が21.8％となった。この結果から100万円程度の備えをしておくと安心できる水準であることがうかがえる。





一方、自分自身の葬儀に費用については「100万円以下」を希望する人が8割を超えており、実際に経験した葬儀費用よりも低い水準を希望する人が多数派となっている。このことから、「経験した葬儀費用」と「自分が望む葬儀費用」との間には、意識のギャップが存在することが明らかになった。





実際に執り行われた葬式の形式では、「一般葬」53.9％、「家族葬」42.6％と、現在はまだ一般葬が多数派となった。一方、自身が希望する葬式の形式では「家族葬」が53.4％で最多となり、「一般葬」の10.2％を大きく上回った。葬儀は「多くの人を呼ぶ場」から、「身近な人だけで行う場」へと価値観がシフトしているといえる。





葬送方法についても同様に変化が見られ、実際の葬送では「先祖代々のお墓」が72.9％で最多であるのに対し、自身の希望では、「先祖代々のお墓」は38.3％と4割程度になり、全体の半数以上が、樹木葬・納骨堂・合祀墓・海洋葬といった”新しい葬送”を希望している。

葬送の形式は簡素化・個別化・多様化が進んでいる実態が読み取れる。

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