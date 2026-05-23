勝ち恋のプロが徹底協力♡ 理想の恋を手に入れられる【あざとすぎる沼テク】6選

イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みを抱えているコ集合！今回は、あらゆる男性を沼らせてきた勝ち恋のプロによる「あざとすぎる沼テク」をお届けします。理想の恋を手に入れるための秘訣をぜひチェックしてね♡

あざとすぎる沼テクA to Z 勝ち恋のプロが徹底協力♡ Ray読者の沼力UPのために、あらゆる男性を沼らせてきたプロが集結♡ イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みが解決するテクニックをA to Zでお届け。最後には恋のアドバイスも。理想の恋を手に入れよう♡

教えてくれたのは... 結婚相談所マリーミー代表・植草美幸さん 今、大注目の婚活アドバイザー PROFILE 2009年結婚相談所マリーミーを開始し16年以上にわたり、年間約2000人にアドバイスを行い、約80％の成婚率を誇る。テレビやラジオへの出演も多数。著書に『結局、女は「あざとい」が勝ち！ 仕事もお金も恋愛も結婚も、すべてを勝ち取る最強ルール50』など。 Club藤瀬 オーナーママ・彩花ゆいさん 銀座のクラブに立つ癒しママ PROFILE 看護師、キャバ嬢を経て2021年に銀座ホステスのママに。現在は銀座でオーナーママとなる。著書に自伝本『愛を注ぐ人〜人生は愛すること、愛は与えること〜』。モデルとして関西コレクションの舞台に立つなどメディアでも注目を集めている。 女優＆タレント・永尾まりやさん NEWモテ女王として話題沸騰中 PROFILE 元AKB48のメンバー。モテ自慢の美男美女が集まる恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム』シーズン2にてNo.1モテクイーンに選ばれたモテタレント。アイドルプロデュースやショートドラマの単独主演とこれからの活躍に目が離せない。

Check! 【A（ARIGATO）】「ありがとう」を3回言う 「感謝の気持ちを伝える」と頭で理解できても、実際に行動に移せている女子は少ないのが実情。言いすぎくらいでちょうどいい♡ by 彩花ゆいさん 「男性になにかしてもらったら絶対にお礼を言いましょう。ごちそうしてくれたときはもちろん、ドアを開けてくれたなどちょっとしたことでも忘れずに。1回目はしてもらった直後、2回目は会話の中で、3回目は別れぎわに！」

Check! 【B（BODY TOUCH）】ボディタッチは“理由”が必要 突然のボディタッチは軽いコだと思われちゃうからNG。効果的に取り入れるなら、必ず触れる理由をつくってからにしましょう。 by 植草美幸さん 「いくら相手が気になるからと言っても、不真面目な印象を与えるのでベタベタとさわってはだめです。会話のなかで『もう〜！』と肩をコツンと叩いたり、呼びかけるときにツンツンと腕に触れるくらいがちょうどいい塩梅」 by 彩花ゆいさん 「基本はあまりしないほうがいいかな。初めは女友だちにするのと同じ自然なしぐさで。席に戻ってきたときや、行く方向を伝えるときにコミュニケーションとして腕に触れる。仲が深まってきたら、自分の手を『小さいんだよ』と男性に触れてもらうと可愛い！」

Check! 【C（CHOTTO）】ちょっと恋の話題に踏み込んでみる♡ あえて恋を話題にして、男性の恋愛観を早めにキャッチする！上級者向きテクだけど使いこなせたら、向かうところ敵なし♡ by 彩花ゆいさん 「夜のお店では男性の好みをいち早く理解するのが大事。そのとき効果的なのが過去の恋愛を聞いてみること。どんな相手とつきあって、どんな別れをしたのか。ひと通り聞くと相手が求める女性像が見えてきます。 もちろん、普段の人間関係では、突然元カノの話に触れるのは難しいかもしれません。しかし、一度聞き出せたら沼に近づけます。 男性の恋愛のクセや、地雷になる行動をリサーチしたいコは挑戦してみてはいかがでしょうか♡」

Check! 【D（DATE）】初デートは相手の好みにあわせて 初デートは相手を沼らせる重要なチャンス。次のデートの約束をつかむには、気あいを入れすぎず、でも相手を立てる余裕が大事。 by 永尾まりやさん 「緊張して変に気をつかいすぎちゃう初デート。でも、ラフに接するほうが『居心地がよかったなぁ、またデートしたいな！』とメンズは思ってくれるはず。ただし自分を出しすぎて友だちにならないように注意。お洋服は女性らしくするとバランス◎です！」

Check! 【E（ERABU）】お店選びは複数提案して なんでも受け身で男性に頼りすぎるのはモテないしぐさ。お店選びでも自分から案を出して、積極的な様子をアピールしましょ♡ by 植草美幸さん 「お食事の際は2〜3店舗探して『どれがいい？』と一緒に決めること。男性に丸投げしてはだめ。そうすれば食べたいものを食べられて『◎◎くんが選んだお店おいしい』と褒めることもできます。『また連れてきてね♡』と伝えるのを忘れずに！」

Check! 【F（FASHION）】ファッションはTPOにあわせることが大事 気になる男性に会うからって常に全力でおしゃれをすればいいってワケじゃない！常識と品性のあるファッションを心がけよう。 by 彩花ゆいさん 「男性は女性のマナーをしっかり見ています。一緒にお出かけをするときは場所にあわせてお洋服を選んで。レストランならきれいなワンピース、カジュアルな居酒屋ならデニムを。タイトなワンピ＆オフショルの女すぎるコーデは軽く見えるから最初のうちはNG！」 イラスト／平松昭子 取材／柿沼奈々子