日本化学工業<4092.T>は前週１２日に戻り高値４０１０円をつけた後、調整を入れているが、２５日移動平均線との上方カイ離修正場面で強気に買い向かいたい。ＡＩデータセンター建設ラッシュを背景に、ＡＩサーバーのＧＰＵ周辺や通信ボード用として積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）に高水準の需要が発生している。同社はこのＭＬＣＣ向けチタン酸バリウムを供給しており、収益環境に吹く追い風が強い。



２７年３月期は営業利益段階で前期比１６％増の２８億円を見込んでいる。４月初旬にはＴＤＫ<6762.T>と電子部品材料及び製造プロセスの開発に関する合弁会社を設立したことを発表、中期的な業容拡大効果も期待されている。ＰＢＲが０．６倍台に放置されていることもあって、水準訂正余地が大きい。早晩、年初来高値４０５５円をクリアし新値街道に突入しそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS