サマーソニック転換点の2015-2019年を振り返る──レディオヘッドやB'zの大舞台、ビリー・アイリッシュ、米津玄師、ミセスらの初出演【5x5 Years of SUMMER SONIC Part.3】

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