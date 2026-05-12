元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。夫が長女に贈ったプレゼントを明かした。

2016年12月に結婚し、現在7歳長女、4歳次女、1歳長男の3人の子供を育てている夫妻。同番組で、子供を甘やかす夫の困ったエピソードとして「小学生になったばかりの長女にブランド物のリップをプレゼント」とのお題が発表されると、MCの「ハライチ」澤部佑は「“Jリーガー”ですねぇ！」とニヤリ。柿谷氏は「武田（修宏）さんに教えてもらった」と応じた。

当時、化粧に興味を持ち始めた長女が「リップがほしい」とリクエスト。丸高は「今は凄い種類が売ってるから100円ショップでいいじゃない」という思いだったが、ある日、柿谷氏が持ち帰った紙袋を見ると「“ディオール”って書いてあって。私にプレゼントかと思って“今日何かあったっけ？”」と聞くと、「いや、長女に」との返答だった。

そのため「どういうこと！？」と困惑。柿谷氏は、長女がおもちゃ風のリップでは嫌がったといい、「せっかく買うなら、ママがうらやましがるような物を買ってやろうと。長女にも100均でもいいんですけど、逆にオモロいやん」と“真意”を説明した。

とはいえ「小学生でも、ちゃんと高いって分かってたみたいで、なくなるギリギリまで使ってました」と丸高が明かすと、柿谷氏も「おもちゃとかでも散らかしたりする。じゃなくてそのリップだけは、引き出しの中に絶対入れてくれてた」と振り返った。

これに澤部が「柿谷さんからすると、そういう教育だと」とフォローすると、柿谷氏は「そうです、“物を大事にせえよ”と」と釈明。「岩井さん、どうですか？」と聞かれた澤部の相方・岩井勇気は「素晴らしい！」とボケで返していた。