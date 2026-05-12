&TEAM FUMAとTAKIがポケパークに降臨！ 「すごく楽しそう」「神コンテンツ」とファン歓喜
9人組グローバルグループ＆TEAMの公式Instagramが、5月11日（月）に更新。メンバーのFUMAとTAKIが、今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設“ポケパーク カントー”を訪れた様子が公開された。
【写真】「可愛い過ぎる世界」にファン興奮！ コダック＆FUMA＆TAKIの集合ショット
■ポケモンだらけに大興奮
今回公開されたのは、同日に＆TEAMの公式YouTubeチャンネルにアップされた動画のオフショット。
投稿された写真には、カチューシャを着けたFUMAとTAKIが、コダックの集団と撮影している姿や、ピカチュウやイーブイとのグリーティングを満喫した様子などが収められている。
また、FUMAは「ポケモン、ゲットだぜ！」とコメントを添え、リザードンと肩を組んだ1枚や、ゲッコウガと同じポーズを決めたカットも披露しており、ポケモンだらけの空間を楽しんだようだ。
ちなみに、FUMA、TAKIら＆TEAMは、情報バラエティ『ポケモンとどこいく!?』（テレビ東京系／毎週日曜7時30分）に出演するなど『ポケットモンスター』と親和性が高いグループ。
その中でも“ポケモン愛強め”なFUMAとTAKIがポケパーク カントーに降臨した様子に、ファンからは「フマタキ最高に可愛いよー！」「すごく楽しそうで、見てるこちら側も、笑顔になりました」「神コンテンツほんとにありがとー」「幸せそうなフウマくんをみて、こちらも幸せです」などのコメントが寄せられた。
引用：「＆TEAM」公式Instagram（@andteam_official）
【写真】「可愛い過ぎる世界」にファン興奮！ コダック＆FUMA＆TAKIの集合ショット
■ポケモンだらけに大興奮
今回公開されたのは、同日に＆TEAMの公式YouTubeチャンネルにアップされた動画のオフショット。
投稿された写真には、カチューシャを着けたFUMAとTAKIが、コダックの集団と撮影している姿や、ピカチュウやイーブイとのグリーティングを満喫した様子などが収められている。
ちなみに、FUMA、TAKIら＆TEAMは、情報バラエティ『ポケモンとどこいく!?』（テレビ東京系／毎週日曜7時30分）に出演するなど『ポケットモンスター』と親和性が高いグループ。
その中でも“ポケモン愛強め”なFUMAとTAKIがポケパーク カントーに降臨した様子に、ファンからは「フマタキ最高に可愛いよー！」「すごく楽しそうで、見てるこちら側も、笑顔になりました」「神コンテンツほんとにありがとー」「幸せそうなフウマくんをみて、こちらも幸せです」などのコメントが寄せられた。
引用：「＆TEAM」公式Instagram（@andteam_official）