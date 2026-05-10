俳優の佐藤二朗（57）が9日放送のNHK Eテレ「スイッチインタビュー」（土曜後9・30）に出演。3月の第49回日本アカデミー賞で最優秀助演男優賞を受賞した際に「素敵な先輩」からもらった言葉を明かした。

映画「爆弾」での怪演が高く評価され昨年度の主要映画賞を総なめ。日本アカデミー賞を初受賞してからは「いまだに褒められる」と明かし、「その次の日はほぼ丸一日お祝いのメールの返信で、一生分褒められました」と振り返った。

普段はそれほどメールのやり取りはしない同業者からも続々と祝福が届いた。「天海祐希さんとか大泉洋くん、安田顕からも来たし黒木華、高橋克典さんからも来たし」。

「爆弾」で共演した俳優・渡部篤郎からは「ちょっと話せるか」とメールが届き、電話をかけると「お前、いい景色が見れてると思うからゆっくりやれよ」と言われたという。

共演のお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子が「素敵じゃないですか！」と反応すると、佐藤は「凄い素敵な先輩ですよ」とほほえみ。

以前は“賞なんていらねえよ”と思うこともあったが、今は「やっぱり評価していただいたということなんでうれしいんですよね」と実感を込めて思いを明かした。