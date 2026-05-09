国際政治学者の舛添要一氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、沖縄県名護市の辺野古沖で発生した転覆事故をめぐり、修学旅行のあり方やSNS上の誹謗中傷について私見を述べた。

【映像】亡くなった知華さんが事故前日に沖縄で撮影した写真

舛添氏は「修学旅行で辺野古なんかに行かせるべきではなかった」と切り出した。「つまり美ら海水族館とかほかの観光施設はいいが、極めて政治性の高い賛否両論があるようなところを修学旅行先に選ぶというのは、それだけで政治性がある。行ってみればわかります、私は何度も行ったことがある。完全なプライベートでわからないように行ってきても、もう政争の具なんですよそこは。だからあんなところに選んだというのは地元の反対派と学校の先生のつながりがあったかもしれないけど、そういうのを断ち切らなきゃ。まずそこが大きな問題」と指摘。

さらに、「修学旅行に広島に行きます。長崎に行きます。佐世保の基地に行きますか？広島の呉の基地に行きますか？まったく同じなんですよ、辺野古を選ぶというのは」と続けた。

文筆家の古谷経衡氏は「僕は高校のときに広島に行きましたけど、呉は行きませんでした。普通はそうです」と明かして「辺野古には何回も行っていますけど、陸上から行けばいいのになって。船に乗るというのは非常に危険で、命を預かること。もし組み込みたいのなら地上から行くのが一番」と語った。一方で、舛添氏は「私は組み込むこと自体に反対。基地なんかを修学旅行に組み込むべきじゃない。賛否両論あるわけで、これ（辺野古）は基地を作ろうとしているのだから」と自身の考えを述べた。

演出・脚本家のマンボウやしろは「基地に行くことも、もしかしたら学校側の判断としてあるかなとは思ったりもしてしまいますけど、でも船の管理の問題がかなり大きい気がします。免許だったりとか、注意報が出ている中で行く判断は誰がしたのかとか。連絡系統はどうだったのか、引率の方は何人乗る決まりだったのか、定員はとか、そこの緩さがけっこう露骨だなと思った」とコメントして、舛添氏も同意した。

また、被害者遺族に対してネット上で誹謗中傷があることについて、舛添氏は「SNSは便利だけど『暇なバカ』のためにあるおもちゃかなと。くだらんことをしてそれを生きがいにしている。真夜中にやることがなくて人の悪口だけ。私なんかもうどれだけ毎日来ているかわからない。その悪口を生きがいでやっているなら、お前仕事しろと。こんな真夜中にそんな暇があったら。年取って定年退職して、年寄りがやっているのがわかるんですよ。『働けってお前』と言いたいぐらいにくだらん世の中になりましたね日本も」とバッサリ。

SNSでの誹謗中傷への対応策として「私もしょっちゅうあるので、きちんと問題あるのは警察に届けて逮捕したことがある。そういうことはできる。その前段階として、いっぱいネットでくるでしょ？こいつくだらんというのはブロックしちゃう。二度と私にアクセスできないようにしちゃう。それをやるだけでも随分違う」と続けた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）