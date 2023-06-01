プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのひき肉みそ炒め」 「白菜のアンチョビ炒め」 「ソラ豆とむきエビのマヨサラダ」 の全3品。
身近な調味料を使って作るおかずです。下準備をして段取りよく仕上げましょう！

【主菜】ナスのひき肉みそ炒め
野菜を切って、調味料を合わせておけばあとは炒めるだけ！

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調理時間：30分
カロリー：482Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナス  2~3本 水煮タケノコ  1/4本 豚ひき肉  200~250g
白ネギ  1本 ショウガ  (みじん切り)1片分
＜調味料＞
  赤みそ  大さじ2
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2
  酢  大さじ1
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1.5
  水  大さじ1
サラダ油  小さじ2
ゴマ油  小さじ1~1.5
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、さらに幅5mmの斜切りにし、水に放って水気をきる。水煮タケノコは食べやすい大きさの幅5mmに切る。白ネギは粗みじん切りにする。＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、白ネギとショウガを炒める。香りがたったら豚ひき肉を加え、炒める。

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2. ポロポロになったらナス、水煮タケノコを加えて炒める。炒められたら＜調味料＞を加え、さらに炒める。

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3. 全体に炒められたら＜水溶き片栗＞を加え、全体にまとまったらゴマ油を加えてひと混ぜする。器に盛り、刻みネギを散らす。

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【副菜】白菜のアンチョビ炒め
アンチョビの塩気が白菜とよく合います。

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調理時間：15分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

白菜  3~4枚
アンチョビ  2尾 塩  少々
粗びき黒コショウ  少々
オリーブ油  大さじ1

【下準備】

白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。アンチョビはみじん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、白菜とアンチョビを炒める。焼き色がついたら塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。

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【副菜】ソラ豆とむきエビのマヨサラダ
緑、赤、黄色の3色がキレイなサラダです。

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調理時間：10分
カロリー：178Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ソラ豆  5~6本 むきエビ  10~12尾 ＜合わせマヨ＞
  ゆで卵  (固ゆで)1個
  マヨネーズ  大さじ1
  塩コショウ  少々
サラダ菜  適量 ミディトマト  3~4個

【下準備】

ソラ豆はサヤから豆を取り出し、薄皮の黒い部分に切り込みを入れる。むきエビは背ワタを取り、分量外の塩水で洗う。ボウルで＜合わせマヨ＞の材料をゆで卵をつぶしながら混ぜ合わせる。ミディトマトはヘタを取り、2〜4等分に切る。

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【作り方】

1. 分量外の塩を入れた熱湯でソラ豆を1分〜1分30秒ゆで、ザルに上げる。続けてむきエビをサッとゆで、ザルに上げる。ソラ豆は薄皮をむく。

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2. ＜合わせマヨ＞のボウルに、(1)の粗熱が取れたら加えて和える。サラダ菜をしいた器に盛り、ミディトマトを添える。

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