【今日の献立】2026年5月9日(土)「ナスのひき肉みそ炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのひき肉みそ炒め」 「白菜のアンチョビ炒め」 「ソラ豆とむきエビのマヨサラダ」 の全3品。
身近な調味料を使って作るおかずです。下準備をして段取りよく仕上げましょう！
【主菜】ナスのひき肉みそ炒め
野菜を切って、調味料を合わせておけばあとは炒めるだけ！
調理時間：30分
カロリー：482Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
白ネギ 1本 ショウガ (みじん切り)1片分
＜調味料＞
赤みそ 大さじ2
酒 大さじ1
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
酢 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1.5
水 大さじ1
サラダ油 小さじ2
ゴマ油 小さじ1~1.5
ネギ (刻み)適量
2. ポロポロになったらナス、水煮タケノコを加えて炒める。炒められたら＜調味料＞を加え、さらに炒める。
3. 全体に炒められたら＜水溶き片栗＞を加え、全体にまとまったらゴマ油を加えてひと混ぜする。器に盛り、刻みネギを散らす。
【副菜】白菜のアンチョビ炒め
アンチョビの塩気が白菜とよく合います。
調理時間：15分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
アンチョビ 2尾 塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1
【副菜】ソラ豆とむきエビのマヨサラダ
緑、赤、黄色の3色がキレイなサラダです。
調理時間：10分
カロリー：178Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ゆで卵 (固ゆで)1個
マヨネーズ 大さじ1
塩コショウ 少々
サラダ菜 適量 ミディトマト 3~4個
2. ＜合わせマヨ＞のボウルに、(1)の粗熱が取れたら加えて和える。サラダ菜をしいた器に盛り、ミディトマトを添える。
身近な調味料を使って作るおかずです。下準備をして段取りよく仕上げましょう！
【主菜】ナスのひき肉みそ炒め
野菜を切って、調味料を合わせておけばあとは炒めるだけ！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：482Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ナス 2~3本 水煮タケノコ 1/4本 豚ひき肉 200~250g
白ネギ 1本 ショウガ (みじん切り)1片分
＜調味料＞
赤みそ 大さじ2
酒 大さじ1
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
酢 大さじ1
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1.5
水 大さじ1
サラダ油 小さじ2
ゴマ油 小さじ1~1.5
ネギ (刻み)適量
【下準備】ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、さらに幅5mmの斜切りにし、水に放って水気をきる。水煮タケノコは食べやすい大きさの幅5mmに切る。白ネギは粗みじん切りにする。＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、白ネギとショウガを炒める。香りがたったら豚ひき肉を加え、炒める。
©Eレシピ
2. ポロポロになったらナス、水煮タケノコを加えて炒める。炒められたら＜調味料＞を加え、さらに炒める。
©Eレシピ
3. 全体に炒められたら＜水溶き片栗＞を加え、全体にまとまったらゴマ油を加えてひと混ぜする。器に盛り、刻みネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】白菜のアンチョビ炒め
アンチョビの塩気が白菜とよく合います。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：29Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）白菜 3~4枚
アンチョビ 2尾 塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1
【下準備】白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。アンチョビはみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、白菜とアンチョビを炒める。焼き色がついたら塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ソラ豆とむきエビのマヨサラダ
緑、赤、黄色の3色がキレイなサラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：178Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ソラ豆 5~6本 むきエビ 10~12尾 ＜合わせマヨ＞
ゆで卵 (固ゆで)1個
マヨネーズ 大さじ1
塩コショウ 少々
サラダ菜 適量 ミディトマト 3~4個
【下準備】ソラ豆はサヤから豆を取り出し、薄皮の黒い部分に切り込みを入れる。むきエビは背ワタを取り、分量外の塩水で洗う。ボウルで＜合わせマヨ＞の材料をゆで卵をつぶしながら混ぜ合わせる。ミディトマトはヘタを取り、2〜4等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 分量外の塩を入れた熱湯でソラ豆を1分〜1分30秒ゆで、ザルに上げる。続けてむきエビをサッとゆで、ザルに上げる。ソラ豆は薄皮をむく。
©Eレシピ
2. ＜合わせマヨ＞のボウルに、(1)の粗熱が取れたら加えて和える。サラダ菜をしいた器に盛り、ミディトマトを添える。
©Eレシピ