【付録】「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が付いてくる！ 『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』が5月10日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』（永岡書店）の「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
永岡書店から5月10日に発売される『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』（税込2113円）。付録として、「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が付いてきます。
今回の付録は、人気カプセルトイ「にっこりーノ」の総選挙1位に輝いたクリームソーダを再現したぬいぐるみパスケースです。背面の透明ポケットにICカードを入れれば改札のタッチもスムーズに行えるほか、頭の部分には小物を収納できるチャック付きポーチ機能も備わっています。さらにカラビナ付きなので、バッグに付けてキーホルダーとしても楽しめる便利な3WAY仕様が魅力です。
パスケースのポケット部分には、ICカードの個人情報や行き先をさりげなく隠せる「オリジナルカード」が1枚付いてきます。全3種類のデザインからランダムで封入されているため、どの絵柄が出るかはお楽しみ。また、誌面の「にっこりBOOK」にはキャラクター図鑑や占い、ファッションスナップなど、にっこりーノの世界観を存分に楽しめるコンテンツが凝縮されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』の「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が見逃せない！
永岡書店から5月10日に発売される『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』（税込2113円）。付録として、「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が付いてきます。
パスケース・ポーチ・キーホルダーとして使える3WAY仕様
今回の付録は、人気カプセルトイ「にっこりーノ」の総選挙1位に輝いたクリームソーダを再現したぬいぐるみパスケースです。背面の透明ポケットにICカードを入れれば改札のタッチもスムーズに行えるほか、頭の部分には小物を収納できるチャック付きポーチ機能も備わっています。さらにカラビナ付きなので、バッグに付けてキーホルダーとしても楽しめる便利な3WAY仕様が魅力です。
個人情報を守るランダムカード＆ファン必見の「にっこりBOOK」
パスケースのポケット部分には、ICカードの個人情報や行き先をさりげなく隠せる「オリジナルカード」が1枚付いてきます。全3種類のデザインからランダムで封入されているため、どの絵柄が出るかはお楽しみ。また、誌面の「にっこりBOOK」にはキャラクター図鑑や占い、ファッションスナップなど、にっこりーノの世界観を存分に楽しめるコンテンツが凝縮されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)