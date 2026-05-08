今月の注目雑誌から、魅力的な付録「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』（永岡書店）の「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』の「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が見逃せない！


永岡書店から5月10日に発売される『にっこりーノ クリームソーダのぬいぐるみパスケース にっこりBOOK付き』（税込2113円）。付録として、「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」が付いてきます。

パスケース・ポーチ・キーホルダーとして使える3WAY仕様


今回の付録は、人気カプセルトイ「にっこりーノ」の総選挙1位に輝いたクリームソーダを再現したぬいぐるみパスケースです。背面の透明ポケットにICカードを入れれば改札のタッチもスムーズに行えるほか、頭の部分には小物を収納できるチャック付きポーチ機能も備わっています。さらにカラビナ付きなので、バッグに付けてキーホルダーとしても楽しめる便利な3WAY仕様が魅力です。

個人情報を守るランダムカード＆ファン必見の「にっこりBOOK」


パスケースのポケット部分には、ICカードの個人情報や行き先をさりげなく隠せる「オリジナルカード」が1枚付いてきます。全3種類のデザインからランダムで封入されているため、どの絵柄が出るかはお楽しみ。また、誌面の「にっこりBOOK」にはキャラクター図鑑や占いファッションスナップなど、にっこりーノの世界観を存分に楽しめるコンテンツが凝縮されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)